Alien: Romulus è un horror di fantascienza del 2024 diretto da Fede Álvarez, in programma intorno alla mezzanotte tra il 10 e l’11 novembre su Italia 1. Il film dura 119 minuti e si colloca fra Alien e Aliens. Nel 2142 un gruppo di giovani coloni raggiunge una stazione spaziale abbandonata in cerca delle risorse necessarie per lasciare un pianeta minerario.

Rain vuole partire con Andy, l’androide che suo padre le ha lasciato e che lei considera un fratello. Per entrambi l’incursione dovrebbe essere il primo passo verso una vita lontana dalla colonia. La stazione, invece, conserva i risultati degli esperimenti della compagnia che controlla il loro lavoro.

Regia, produzione e protagonisti del film Alien: Romulus

Fede Álvarez ha scritto la sceneggiatura con Rodo Sayagues, a partire dai personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett. Producono Ridley Scott, Michael Pruss e Walter Hill. La fotografia è di Galo Olivares e la musica di Benjamin Wallfisch. Il film riporta l’azione in spazi chiusi, dove le distanze fra i personaggi, le porte e i condotti hanno un ruolo decisivo nelle fughe.

Cailee Spaeny interpreta Rain Carradine e David Jonsson è Andy. Archie Renaux interpreta Tyler e Isabela Merced è sua sorella Kay. Rook, il sintetico che i giovani trovano sulla stazione, ha le sembianze di Ian Holm, interprete di Ash nel primo film. La voce originale di Rook è di Daniel Betts.

Dove è girato Alien: Romulus

La lavorazione principale si è svolta nel 2023 a Budapest, in Ungheria, con riprese agli Origo Studios. La produzione ha costruito gli interni della stazione e ha utilizzato anche una centrale elettrica in attività per l’ambiente industriale di Jackson’s Star. I corridoi e i laboratori della Renaissance danno forma alle difficoltà dell’equipaggio. Per i giovani che li attraversano, ogni porta può rallentare la fuga o isolarli dagli altri.

Trama di Alien: Romulus

La compagnia Weyland-Yutani prolunga il contratto di lavoro di Rain e le impedisce di lasciare Jackson’s Star. Tyler le propone di prendere capsule criogeniche dalla stazione Renaissance, divisa nei moduli Romulus e Remus. Il gruppo vuole raggiungere Yvaga III a bordo della Corbelan. Andy può interfacciarsi con i sistemi della compagnia e aprire passaggi che gli altri non riuscirebbero a superare.

Nella stazione i ragazzi trovano Rook e installano il suo modulo in Andy per ottenere accessi più ampi. L’intervento cambia anche le priorità del sintetico, che comincia a seguire gli interessi della compagnia. Nel frattempo i facehugger si liberano e uno attacca Navarro. Lo xenomorfo che nasce da lei uccide la ragazza e la Corbelan finisce contro l’hangar, accelerando la caduta della stazione negli anelli del pianeta.

Rook insiste perché il gruppo porti via la sostanza sperimentale ricavata dagli organismi alieni. Kay, gravemente ferita, se la inietta nella speranza di salvarsi. Rain torna a prendere Andy e gli toglie il modulo di Rook. Per attraversare un corridoio pieno di xenomorfi, disattiva la gravità e spara alle creature, così il loro sangue acido resta sospeso. Rain e Andy raggiungono la nave mentre la stazione si disintegra negli anelli.

Come finisce Alien: Romulus: il finale spiegato

Sulla Corbelan, Kay partorisce l’Offspring, un ibrido che cresce in pochi istanti, la uccide e danneggia Andy. Rain attira la creatura nella stiva e sgancia il modulo di carico, che precipita verso gli anelli. Poi torna a bordo e mette Andy al sicuro.

I due sono gli unici superstiti. Rain registra un messaggio e si prepara al viaggio in criosonno verso Yvaga III. Il film si chiude con la partenza della nave e lascia fuori campo l’arrivo a destinazione.

Cast di Alien: Romulus