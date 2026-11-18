A tre anni dallo scoppio del cosiddetto Pandoro-Gate e dalla successiva bufera mediatica per il divorzio da Fedez, su Netflix esce il documentario Chiara. Si tratta di una produzione attraverso la quale Chiara Ferragni racconta la sua verità.

Chiara documentario Netflix, l’uscita il 23 novembre

La società che ha curato la realizzazione del documentario intitolato Chiara è la Endemol Shine Italia, società appartenente al gruppo Banijay Entertainment. La curatrice del progetto è Carmen Vogani, mentre la regia è affidata a Leandro Manuel Emede. Per vedere il documentario sarà necessario attendere fino al prossimo 23 novembre, quando il titolo verrà reso disponibile alla visione per tutti gli abbonati a Netflix.

L’annuncio in un’intervista

A dare per prima la notizia dell’arrivo del documentario Chiara è stata Chiara Ferragni stessa, che ha anticipato l’uscita della produzione in un’intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair. Durante il docu, l’influencer e imprenditrice digitale ripercorre nei dettagli gli ultimi tre anni della sua vita, a partire dal cosiddetto Pandoro-Gate. Si tratta del caso, partito da una inchiesta giornalistica di Selvaggia Lucarelli, che ha messo in discussione la trasparenza delle iniziative benefiche portate avanti da Chiara Ferragni. Quest’ultima è stata accusata del reato di truffa aggravata, ma l’intero procedimento è giunto al termine con il proscioglimento. Un periodo che Ferragni ha più volte definito “un incubo” e che, a Vanity Fair, ha commentato in questo modo: “Non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione“.

Nel documentario Chiara trova spazio un lungo approfondimento dedicato alla fine del matrimonio con Fedez. Sulla relazione con il rapper ha raccontato: “Mi sentivo sola, pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu“. Per Ferragni è seguito un periodo di depressione, fino alla rinascita.

Chiara documentario Netflix, la nuova fase lavorativa include la televisione

Il percorso di ripartenza personale e di conseguenza lavorativa di Chiara Ferragni sembra interessare maggiormente la televisione. In attesa di capire se ci saranno o meno progetti sulle reti generaliste, l’imprenditrice digitale è grande protagonista sulle piattaforme a pagamento. Oltre al già citato documentario dal titolo Chiara disponibile su Netflix, l’imprenditrice farà parte del cast di Come distruggere l’ex. Si tratta di una commedia romantica diretta da Alessio Maria Federici e che ha come protagonisti Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini. La pellicola sarà distribuita da Amazon Prime Video.