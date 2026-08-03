Chiara Ferragni è nel cast di Come distruggere l’ex, nuovo film di Amazon Prime Video. Per la celebre influencer e imprenditrice si tratta di un esordio da attrice.

Chiara Ferragni Come distruggere l’ex, le riprese attualmente in corso

Co-prodotta da Amazon MGM Studios e da Roberto Sessa per Picomedia (società del gruppo Asacha e parte di Fremantle), la pellicola Come distruggere l’ex appartiene al genere commedia. La notizia della partecipazione di Chiara Ferragni al film circolava da qualche giorno ed è stata confermata ufficialmente dalla produzione. Ad oggi non è nota la data nella quale sarà rilasciata la pellicola. Quel che è certo è che sarà rilasciata, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Non vi sono ulteriori informazioni nemmeno in merito al ruolo che interpreterà Chiara Ferragni.

Il ritorno su Amazon Prime Video dopo la serie The Ferragnez

Per Chiara Ferragni, come detto, sarà un esordio assoluto nel ruolo da attrice, ma non un debutto in una produzione curata da Amazon Prime Video. Nel 2021 e nel 2023, infatti, l’influencer era una delle protagoniste della docu-serie The Ferragnez, realizzata dalla Banijay Italia e che raccontava, senza filtri, la vita quotidiana e privata di Chiara Ferragni e del marito Fedez. Nel 2019, invece, era andato in onda il documentario Chiara Ferragni Unposted.

Lo sbarco nel mondo della recitazione arriva dopo un periodo tutt’altro che semplice per Chiara Ferragni. Quest’ultima, oltre al divorzio dal marito Fedez, ha dovuto affrontare le conseguenze del cosiddetto Pandoro-Gate, che ha causato danni agli affari dell’imprenditrice, oltre che la perdita di diverse migliaia di seguaci dai social.

Chiara Ferragni Come distruggere l’ex, la trama

Come distruggere l’ex è una commedia romantica che ha come protagonista Miriam, una brillante programmatrice che sviluppa algoritmi per una delle più quotate dating app, convinta che l’amore sia una formula matematica.

La sua vita cambia per sempre quando l’uomo con il quale sta insieme da sette anni decide di lasciarla. Miriam, distrutta, architetta una vendetta: manipolare i match dell’ex per infliggergli una settimana di appuntamenti catastrofici. Tali boicottaggi creano situazioni assurde e decisamente molto divertenti. Tuttavia, Miriam è destinata a scoprire in prima persona che le cose non sempre vanno come previsto.

Oltre a Chiara Ferragni, nel cast della pellicola ci sono anche Greta Scarano (Circeo, Speravo de morì prima), Dario Aita (Un Professore, Parthenope) ed Eugenio Franceschini (La ricetta della felicità, Emily in Paris). La regia è curata da Alessio Maria Federici, che ha scritto anche la trama insieme a Valeria Montebello e Greta Scicchitano.