Tramite amicizia è una commedia italiana del 2023, diretta e interpretata da Alessandro Siani, proposta da Rai 2. La durata è di circa 90 minuti. Max Tortora e Matilde Gioli affiancano Siani in una storia dedicata alla solitudine, agli incontri organizzati e al valore delle relazioni che nascono fuori da un accordo economico.

Il protagonista gestisce un’agenzia che offre amici a noleggio. Il suo lavoro consiste nell’ascoltare, fare compagnia e interpretare la persona della quale il cliente ha bisogno. Quando una richiesta arriva dai familiari, però, la prestazione assume un peso diverso: convincere un imprenditore a ritrovare fiducia nella vita significa anche difendere il lavoro di molte persone.

Regia, produzione e protagonisti del film Tramite amicizia

Alessandro Siani firma regia, soggetto e sceneggiatura, questi ultimi insieme a Gianluca Ansanelli, con la collaborazione di Fabrizio Testini. Il film è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema, con produzione esecutiva Bartlebyfilm. La fotografia è di Tani Canevari, il montaggio di Valentina Mariani e le musiche di Umberto Scipioni. La distribuzione cinematografica è di 01 Distribution.

Alessandro Siani interpreta Lorenzo Monaco, abituato a trasformare la disponibilità personale in un servizio. Max Tortora è Alberto Dessè, industriale dei dolciumi scoraggiato e isolato. Matilde Gioli interpreta Maya, che collabora alle iniziative di Lorenzo. Maria Di Biase è Filomena e Yari Gugliucci è Ernesto. La comicità nasce dal confronto tra il carattere esuberante di Lorenzo e la compostezza dell’uomo che deve avvicinare.

Dove è girato Tramite amicizia

La principale location italiana è Ferrara, dove si è svolta una parte importante delle riprese. Tra i luoghi riconoscibili figura la Rotonda Foschini, lo spazio ellittico inserito nel complesso del Teatro Comunale. La produzione utilizza la città per costruire la quotidianità dei personaggi, alternando ambienti di lavoro, incontri e situazioni organizzate dall’agenzia.

Il percorso prosegue anche a Parigi, destinazione del viaggio intrapreso per ritrovare una persona legata al passato di Alberto. Il cambiamento di luogo modifica il ritmo della vicenda: gli incontri preparati lasciano spazio a spostamenti e imprevisti che Lorenzo non riesce a governare completamente. La trasferta permette ai due uomini di conoscersi oltre il progetto iniziale.

Trama del film Tramite amicizia

Lorenzo mette a disposizione dei clienti un’amicizia su misura. Può accompagnarli, consolarli o aiutarli ad affrontare situazioni nelle quali non vogliono sentirsi soli. Il rapporto ha regole e una durata prestabilita: la sua abilità consiste nel rendere credibile una vicinanza costruita per rispondere a una richiesta precisa.

La situazione cambia quando i familiari gli chiedono di occuparsi di Alberto Dessè, proprietario della fabbrica di dolciumi nella quale lavorano. L’uomo ha perso entusiasmo e intende vendere l’azienda. La decisione minaccia numerosi posti di lavoro e spinge Lorenzo ad accettare una missione che supera l’interesse di un singolo cliente.

Con l’aiuto di Maya, Lorenzo studia il comportamento di Alberto e prepara occasioni per avvicinarlo. Incontri apparentemente casuali, interessi condivisi e piccoli interventi costruiti a tavolino servono a guadagnarne la fiducia. Il progetto produce equivoci perché l’imprenditore ha gusti e abitudini lontani da quelli del suo nuovo conoscente.

Il passato sentimentale di Alberto introduce un’altra possibilità: ritrovare Fiorenza, una donna importante della sua vita che abita a Parigi. Lorenzo organizza il viaggio, convinto che il ricongiungimento possa restituirgli motivazione. La trasferta mette però i protagonisti di fronte a imprevisti che trasformano un piano in un’esperienza condivisa, facendo emergere una vicinanza meno controllabile e più sincera.

Come finisce Tramite amicizia: il finale spiegato

Alberto ritrova fiducia e decide di non vendere la fabbrica, salvaguardando il futuro dei dipendenti. Il rapporto con Lorenzo ha ormai superato la costruzione iniziale: l’amicizia acquista valore attraverso ciò che i due hanno vissuto, anche quando gli eventi si sono allontanati dalle intenzioni di chi li aveva organizzati.

Il cambiamento riguarda anche Lorenzo, che smette di offrire amicizia a pagamento. La sua attività assume una funzione nuova: apre un’agenzia che smaschera i falsi amici. Il finale rovescia così il punto di partenza. L’uomo che guadagnava interpretando un legame personale sceglie di aiutare gli altri a distinguere i rapporti sinceri da quelli interessati. La soluzione della crisi aziendale coincide con una revisione del significato del suo mestiere.

Cast di Tramite amicizia