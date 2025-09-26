Alessandro Siani Off Line NOVE
Alessandro Siani Off Line, su NOVE lo spettacolo del comico sull'abuso della tecnologia

26 Settembre 2025
Venerdì 26 settembre, il prime time di NOVE propone, in prima visione in chiaro, lo spettacolo di Alessandro Siani intitolato Off Line. Il fulcro dello show è l’abuso, presente nella nostra società, della tecnologia.

NOVE decide, ancora una volta, di puntare sulla comicità. La rete di punta dell’intrattenimento di Discovery, infatti, venerdì 26 settembre propone, dalle ore 21:30, la commedia Off Line.

Lo spettacolo ha una durata di circa un’ora e mezza. La società che ha curato la realizzazione della produzione è la Showlab. Coloro che presenziano nel ruolo di produttori del progetto sono Corrado Camilla e Gian Claudio Innocenzi. La fotografia è di Marco Lucarelli. La regia, infine, è di Cristiano D’Alisera.

Il grande protagonista di Off Line è l’attore e regista Alessandro Siani, che oltre ad essere lo showman al centro delle scene è anche l’autore dei monologhi.

Una tournée teatrale durata due anni

Alessandro Siani, mediante lo spettacolo, ha firmato una tournée teatrale molto lunga, che è durata praticamente due anni, durante i quali si è esibito in alcuni dei palcoscenici più importanti del nostro paese.

Oltre che su NOVE, è possibile seguire il format in televisione ed in diretta streaming mediante l’applicazione Discovery+, che rende il contenuto disponibile subito dopo la fine della messa in onda televisiva.

Alessandro Siani, con il format, firma un monologo nel quale è l’unico protagonista. Non ci sono né ospiti né pause, ma solo Siani che, fra battute ed aneddoti, diverte gli spettatori. Molto esplicativo lo slogan della commedia: se spegni il telefono, si accende la vita.

Alessandro Siani Off Line NOVE temi

Alessandro Siani Off Line NOVE, l’abuso della tecnologia al centro del racconto

Il focus di Off Line, spettacolo di Alessandro Siani, è proposto sul tema dell’abuso della tecnologia. Un fenomeno, questo, che coinvolge in modo generalizzato l’intera società e che ha un impatto molto importante sulla società. Aumentano le connessioni digitali e, al tempo stesso, vengono meno le connessioni umane.

Alessandro Siani, con il suo consueto stile ironico e dissacrante, cerca di comprendere le motivazioni dietro all’utilizzo smodato dei dispositivi elettronici. Inoltre, sono approfondite le conseguenze che tale fenomeno ha e potrebbe avere sull’intera società, specialmente sulle nuove generazioni, più esposte ai rischi del mondo virtuale.

Varie le tematiche affrontate: dai messaggi vocali lunghissimi alle applicazioni quotidiane, oltre ai rischi legati all’uso della tecnologia nel campo della salute.

