Finché notte non ci separi è un film di genere commedia romantica italiana del 2024 diretta da Riccardo Antonaroli, in onda in prima visione TV su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Protagonisti sono Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, rispettivamente nei ruoli di Eleonora e Valerio, due giovani sposi che, poche ore dopo essersi promessi amore eterno, vedono la loro prima notte di matrimonio trasformarsi in una rocambolesca resa dei conti.

Tutto comincia quando Eleonora trova nella giacca del marito un misterioso regalo della sua ex fidanzata Francesca. Invece di trascorrere la notte nella lussuosa suite prenotata per le nozze, i due finiscono così per attraversare Roma di notte, facendo i conti con ex, rimpianti, gelosie e tutte quelle domande sul matrimonio che avrebbero preferito affrontare molto più avanti.

Regia e protagonisti del film Finché notte non ci separi

La regia è di Riccardo Antonaroli, che firma la sceneggiatura insieme a Roberto Cimpanelli, Giulia Magda Martinez e Susanna Paratore. Il film è liberamente ispirato alla commedia israeliana Honeymood di Talya Lavie ed è prodotto da Rodeo Drive e Life Cinema con Rai Cinema.

Pilar Fogliati interpreta Eleonora, una giovane donna che proprio durante la prima notte da sposata comincia a chiedersi quanto conosca realmente l’uomo appena sposato.

Filippo Scicchitano è invece Valerio, il marito che vorrebbe soltanto dimenticare il passato e godersi finalmente la luna di miele.

Valeria Bilello interpreta Francesca, l’ex fidanzata di Valerio il cui regalo scatena l’intera vicenda. Nel cast troviamo anche Claudio Colica nel ruolo di Michele, ex di Eleonora, oltre a Francesco Pannofino, Lucia Ocone, Giorgio Tirabassi, Neva Leoni, Grazia Schiavo e Armando De Razza.

Dove è stato girato?

Finché notte non ci separi è stato girato interamente a Roma, prevalentemente durante le ore notturne.

La Capitale diventa praticamente il terzo protagonista della storia. Eleonora e Valerio attraversano una Roma estiva e quasi sospesa, passando dal Ghetto alla Garbatella, fino alle strade del centro storico.

La lunga notte permette alla coppia di incontrare personaggi diversi e soprattutto di ripercorrere luoghi e persone appartenenti alle rispettive vite prima del matrimonio.

Trama del film Finché notte non ci separi in onda su Sky Cinema Uno

Eleonora e Valerio si sono appena sposati.

Terminati i festeggiamenti, raggiungono una lussuosa suite con vista su Roma, pronti a trascorrere finalmente la loro prima notte da marito e moglie.

Ma proprio quando tutto sembra perfetto, Eleonora trova qualcosa nella giacca di Valerio.

È un regalo accompagnato da un messaggio della sua ex fidanzata Francesca.

La scoperta scatena immediatamente la gelosia della neo-sposa, che vuole sapere perché Francesca abbia fatto arrivare quel dono proprio il giorno del matrimonio.

Valerio cerca di minimizzare, ma ottiene l’effetto contrario.

Eleonora decide che vuole incontrare Francesca e restituirle personalmente il regalo. I due abbandonano quindi l’albergo e cominciano una lunga peregrinazione attraverso Roma.

Quello che dovrebbe essere soltanto un chiarimento diventa presto qualcosa di molto più grande.

Eleonora e Valerio incontrano i loro ex

Durante la notte non è soltanto il passato sentimentale di Valerio a tornare a galla.

Anche Michele, ex fidanzato di Eleonora, entra nuovamente nella loro vita. I due sposi si ritrovano così costretti a confrontarsi con le persone che hanno amato prima di incontrarsi.

Eleonora scopre inoltre che i genitori di Valerio avevano sempre apprezzato particolarmente Francesca, elemento che alimenta ulteriormente le sue insicurezze.

Tra discussioni, confessioni e incontri surreali, quella prima notte di nozze diventa quindi una sorta di prova anticipata del matrimonio.

La domanda non è più soltanto perché Francesca abbia mandato quel regalo.

Eleonora e Valerio devono capire se siano realmente pronti a trascorrere insieme il resto della loro vita.

Spoiler finale: come finisce Finché notte non ci separi?

La ricerca di Francesca costringe Eleonora e Valerio a dirsi finalmente alcune verità che avevano evitato prima del matrimonio.

Entrambi scoprono che pronunciare un “sì” davanti ad amici e parenti non cancella automaticamente dubbi, insicurezze e rimpianti.

Il confronto con gli ex serve soprattutto a comprendere che il problema non è realmente Francesca, così come non lo è Michele.

La vera questione riguarda loro due.

Eleonora deve accettare che Valerio abbia avuto una vita prima di lei, mentre lui deve comprendere che minimizzare le paure della moglie non è il modo migliore per costruire un rapporto basato sulla fiducia.

Eleonora e Valerio rimangono insieme?

Sì. Eleonora e Valerio scelgono di restare insieme.

La loro prima notte di matrimonio, che sembrava sul punto di diventare anche l’ultima, finisce invece per rafforzare il rapporto.

Dopo aver attraversato Roma e soprattutto il proprio passato, i due comprendono che un matrimonio non richiede l’assenza di dubbi, ma la volontà di affrontarli insieme.

Il ritorno verso la loro nuova vita assume così un significato completamente diverso rispetto all’inizio della serata. Eleonora e Valerio non sono più semplicemente due innamorati reduci dalla festa di nozze: hanno avuto il loro primo grande scontro da marito e moglie e hanno deciso comunque di continuare il viaggio insieme.

Finché notte non ci separi: il cast completo

Di seguito il cast del film Finché notte non ci separi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori