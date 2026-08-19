Il passaggio a Mediaset di Milo Infante ha scatenato una serie di conseguenze sugli opinionisti televisivi. Oltre al conduttore, infatti, la Rai è costretta a salutare alcuni degli esperti che hanno arricchito, in passato, i suoi talk.

Milo Infante Mediaset conseguenze sugli opinionisti, la scelta di Monica Leofreddi

La prima opinionista ad aver deciso di seguire Milo Infante nella nuova esperienza targata Mediaset è Monica Leofreddi. Una scelta, questa, che non sorprende, considerando il sodalizio professionale che da anni hanno instaurato i due colleghi.

La conduttrice, presenza fissa a Ore 14 ma spesso ospite anche a format come Vita in Diretta, ha confermato all’ANSA: “Sono onesta: se non fosse stato per Milo, avrei avuto un ruolo sicuramente più marginale. Dopo Italia sul Due e Torto o Ragione, non mi sono state offerte altre occasioni di conduzione. Milo mi ha garantito una visibilità quotidiana a Ore 14. Nel nostro ambiente, se ci sei qualcuno si ricorda di te, altrimenti finire nel dimenticatoio è un attimo“. Sui social, poi, ha pubblicato lo spot di Ore 11 scrivendo nella descrizione un emblematico “Ci vediamo presto”.

L’annuncio di Saverio Macrì

Ma Monica Leofreddi non è l’unica opinionista che, con il passaggio a Mediaset di Milo Infante, ha deciso di abbandonare la Rai. La medesima scelta l’ha fatta anche l’avvocato Saverio Macrì, spesso ospite di Ore 14 e Ore 14 Sera, oltre che di Vita in Diretta.

Sui social, Macrì ha scritto: “É tempo di saluti. Ringrazio Rai per questi sei anni trascorsi, in cui ho imparato molto e vissuto momenti indimenticabili (…) Ringrazio Milo Infante per aver creduto nel sottoscritto sei anni fa, e avermi rinnovato la sua fiducia, ora, volendomi al suo fianco, per i suoi nuovi programmi che inizieranno la prossima settimana su Mediaset“.

Macrì ha voluto anche sottolineare i suoi primi impegni sul piccolo schermo: il 26 agosto a Verità Nascoste Il Diario, il 27 e 28 agosto a Ore 11 e il 1° settembre nel debutto di Verità Nascoste.

Milo Infante Mediaset conseguenze sugli opinionisti, Piero Colaprico e l’estate passata a Rete 4

Anche Piero Colaprico, presenza fissa di Ore 14 fino alla scorsa primavera, sembra essere già passato a Mediaset. Seppur senza alcun annuncio ufficiale, da settimane lo scrittore appare quasi tutte le settimane nel salotto televisivo di Zona Bianca, talk di prima serata di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Lecito immaginare, dunque, che Colaprico possa essere fra i protagonisti dei format di Infante della prossima stagione.