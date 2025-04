Comedy Central propone il film dal titolo Office Race. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere sentimentali.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 22 minuti.

Regia e protagonisti del film Office Race

La regia è di Jared Lapidus. Protagonisti principali sono Gary e Spence interpretati rispettivamente da Beck Bennett e Joel McHale. Nel cast anche Kelsey Grammer, che dà il volto al personaggio di Mr. Henderson.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è Atlanta ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della Georgia.

La produzione è della Above Average in collaborazione con Believe Entertainment Group e Comedy Central Productions.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Office Race in onda su Comedy Central

Nel competitivo mondo di una filiale farmaceutica, la vita dell’apatico impiegato Gary cambia con l’arrivo di Spence, un nuovo capo ossessionato da fitness e competizione. Spence introduce una cultura aziendale basata sulla rivalità, umiliando spesso Gary. Durante una riunione, Spence annuncia la sua partecipazione alla maratona e Gary, in un impeto, accetta di sfidarlo.

La notizia sorprende i colleghi. Consapevole della sua folle promessa, Gary inizia un allenamento disorganizzato, trovando un’alleata in Carol, una collega sarcastica che decide di aiutarlo. Altri colleghi, come Darren e Lisa, osservano i suoi sforzi.

Inizialmente incredulo, Gary accetta impulsivamente la sfida di Spence. Senza alcuna preparazione, Gary inizia ad allenarsi in modo goffo, trovando un’alleata in Carol. La rivalità con Spence si intensifica con scherzi e tentativi di sabotaggio. Il giorno della maratona, Gary, sorprendentemente determinato, affronta la difficile corsa. Mentre Spence fatica sotto pressione, Gary, sostenuto dai colleghi, non molla. Il finale presenta un testa a testa inaspettato, con un risultato che sorprende e porta a una nuova prospettiva sulla competizione in ufficio.

Spoiler finale

La rivalità tra Gary e Spence si intensifica con battute e sabotaggi. Il giorno della maratona, Gary si presenta determinato nonostante la sua preparazione. La corsa è dura per entrambi: Spence accusa la pressione, mentre Gary, grazie alla sua tenacia e al supporto dei colleghi, resiste.

Il finale, con un confronto diretto tra Gary e Spence, sorprenderà, portando a una riflessione sulla competizione e sulla motivazione. Il risultato inaspettato cambierà le dinamiche dell’ufficio e porterà a riflettere sul vero significato della competizione.

Office Race: il cast completo

Di seguito il cast del film Office Race e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori