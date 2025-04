Domenica 13 aprile è in onda l’ultima puntata di Costanza. Con l’appuntamento, al via alle 21:25 circa su Rai 1, giunge al termine la prima stagione.

Costanza ultima puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato Costanza sono la Banijay Italia e Rai Fiction. Esse hanno lavorato con la collaborazione della Veneto Film Commission. La sceneggiatura, tratta dal romanzo di Alessia Gazzola ed intitolata Questione di Costanza, è scritta da Fabrizio Midulla, Giorgio Nerone e Salvatore Basile. La regia, invece, è di Fabrizio Costa. Le riprese si sono svolte in varie località del Veneto, fra cui le città Verona e Vicenza.

Molto positivi gli ascolti ottenuti da Costanza. La fiction, nelle prime tre puntate, ha intrattenuto una media superiore ai 3 milioni ed 800 mila telespettatori, con una share del 22,3%. Alla luce di questi dati è lecito immaginare che la TV di Stato possa produrre, prossimamente, una seconda stagione.

Costanza ultima puntata, la trama

Nel corso del finale di stagione, Costanza e Diana sono impegnate nella ricerca di qualche indizio su Biancofiore. A tal proposito, Melchiorre le manda in trasferta in Francia, ma Diana è costretta a fare un passo indietro a causa della gravidanza. Marco, intanto, presenta Flora a Federica, ma tale gesto, in apparenza molto semplice, scatena la gelosia della protagonista. La situazione peggiora ulteriormente nel momento in cui Federica annuncia le nozze con Marco. Costanza, turbata, si confida con Toni, che a sua volta bacia Stefano.

Spoiler finale

Durante l’ultima puntata della fiction, Costanza parte per la Francia, ma con lei c’è Ludovico. Vista la distanza, Flora si trasferisce, momentaneamente, a casa di Marco. Vi sono anche dei problemi sentimentali all’orizzonte per Toni, che lascia Stefano dopo averlo visto in compagnia della sua ex. Diana ottiene un incarico importante, mentre giungono, finalmente, delle conferme in merito alla identità di Biancofiore. La protagonista conclude il suo podcast e una volta tornata in Italia partecipa, seppur con grande sofferenza, alle prove delle nozze fra Marco e Federica.

Costanza ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Costanza, fiction che giunge al termine domenica 13 aprile, in prima serata su Rai 1 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.