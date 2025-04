Prime Video propone il film dal titolo 1992. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 37 minuti.

Regia e protagonisti del film 1992

La regia è di Ariel Vromen. Protagonisti principali sono Daniel e Lisa interpretati rispettivamente da Scott Eastwood e Tyrese Gibson. Nel cast anche Mekhi Phifer, che dà il volto al personaggio di Raymond.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è Los Angeles ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della California.

La produzione è della Sumatra Films in collaborazione con Kodiak Pictures e Death Row Pictures.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film 1992 in onda su Prime Video

“1992” è un intenso thriller d’azione ambientato sullo sfondo delle violente rivolte di Los Angeles nel 1992, scatenate dall’assoluzione di quattro agenti di polizia accusati di aver brutalizzato Rodney King. Il film intreccia le storie di diverse persone le cui vite vengono inesorabilmente cambiate dal caos e dalla furia che divampano nella città.

Daniel, un ex marine tormentato dal suo passato, si ritrova a dover proteggere la sua attività di famiglia nel cuore di South Central, un quartiere in rapida discesa nel caos. Mentre le tensioni razziali raggiungono il punto di rottura e i saccheggi dilagano, Daniel è costretto a prendere decisioni difficili per difendere ciò che è suo e per proteggere i suoi cari. La sua lealtà viene messa alla prova mentre il confine tra vittima e carnefice si fa sempre più labile.

Accanto a lui, seguiamo la storia di Lisa, un residente del quartiere che si trova intrappolato nel mezzo della violenza. Lisa cerca disperatamente di mettere in salvo la sua famiglia, navigando tra le strade pericolose e cercando di mantenere la sua umanità in un momento di totale anarchia. Le sue scelte disperate la porteranno a incrociare il cammino di Daniel, creando un’alleanza fragile ma necessaria per la sopravvivenza.

Il film esplora anche il punto di vista di un giovane teppista di strada, Raymond, che si lascia trascinare dalla furia della folla, vedendo nelle rivolte un’opportunità per sfogare la sua rabbia e frustrazione. Tuttavia, le conseguenze delle sue azioni lo costringeranno a confrontarsi con la realtà brutale della violenza e con il costo delle sue scelte.

Parallelamente, seguiamo la storia di un pompiere idealista, Ben, che lotta per contenere gli incendi che divampano in tutta la città, mettendo a rischio la propria vita per salvare gli altri. Ben si trova di fronte alla frustrazione di un sistema che sembra crollare e alla difficoltà di mantenere la speranza in un momento di disperazione collettiva.

Spoiler finale

Le diverse narrazioni si intersecano in momenti di tensione crescente, mostrando come le rivolte abbiano sconvolto le vite di persone provenienti da contesti diversi. Il film non si limita a mostrare la violenza, ma cerca di esplorare le ragioni profonde del malcontento sociale e le conseguenze durature di un sistema giudiziario percepito come ingiusto. Attraverso gli occhi dei suoi protagonisti, “1992” offre uno sguardo crudo e potente su un momento cruciale della storia americana, evidenziando le cicatrici ancora visibili nella società contemporanea. La lotta per la sopravvivenza, la perdita dell’innocenza e la ricerca di giustizia sono temi centrali di questo drammatico racconto.

1992: il cast completo

Di seguito il cast del film 1992 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori