Sky Cinema Uno propone il film dal titolo Una terapia di gruppo. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere sentimentali.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 40 minuti.

Regia e protagonisti del film Una terapia di gruppo

La regia è di Paolo Costella. Protagonisti principali sono Federico e Emilio interpretati rispettivamente da Claudio Bisio e Claudio Santamaria. Nel cast anche Margherita Buy, che dà il volto al personaggio di Annamaria.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Italia, la location principale è Lecco ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della Lombardia.

La produzione è della Picomedia in collaborazione con Warner Bros. Pictures Italia e Rai Cinema.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Una terapia di gruppo in onda su Sky Cinema Uno

Sei pazienti affetti da svariati disturbi ossessivo-compulsivi ricevono per errore un appuntamento nello stesso orario nello studio di un rinomato psicoterapeuta. Il professore, tuttavia, è misteriosamente assente. Inizialmente spaesati e irritati dalla situazione, i sei si ritrovano costretti ad affrontare la reciproca compagnia.

Tra i pazienti troviamo Emilio (Claudio Santamaria), un uomo affabile ma ossessionato dal calcolo aritmetico, che conta compulsivamente tutto ciò che lo circonda. C’è poi Bianca (Valentina Lodovini), una germofoba con una fobia quasi patologica per lo sporco e il contatto fisico, cosa che rende la convivenza forzata con gli altri pazienti un vero incubo. Otto (Leo Gassmann) è un giovane logorroico e ansioso, terrorizzato dall’idea di perdersi qualsiasi opportunità lavorativa, tanto da essere incollato costantemente al suo telefono. Lilli (Ludovica Francesconi) è una ragazza con una fissa per la simmetria, che ripete ogni frase e azione due volte, in un continuo e spossante eco.

A completare questo singolare gruppo ci sono Carlo (Claudio Bisio), affetto da coprolalia, un disturbo che lo porta a pronunciare involontariamente parolacce e frasi sconnesse, spesso nei momenti meno opportuni. Infine, Federica (Margherita Buy) è una donna con manie di controllo e un’ossessione per l’ordine, che mal sopporta il caos generato dagli altri pazienti.

Inizialmente il caos regna sovrano. Le nevrosi individuali si scontrano, creando situazioni esilaranti e paradossali. Tra tentativi maldestri di auto-organizzazione e liti surreali, i sei pazienti, in attesa del misterioso dottore, decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita.

Spoiler finale

Costretti a interagire e a confrontarsi con le proprie e altrui manie, i sei si trovano a dover superare le barriere individuali per trovare un modo di convivere pacificamente. Lentamente, tra momenti di comicità e inaspettate confessioni, iniziano a conoscersi meglio, a comprendere le fragilità nascoste dietro le loro ossessioni e, inaspettatamente, a trovare un barlume di solidarietà.

La convivenza forzata si trasforma così in un percorso accidentale di scoperta di sé e dell’altro. Dovranno imparare a fare squadra, a tollerare le stranezze reciproche e, forse, persino ad aiutarsi a vicenda ad affrontare i propri traumi. Riusciranno questi sei individui così diversi a trovare una loro forma di equilibrio terapeutico inatteso? E soprattutto, chi è questo misterioso psicoterapeuta che li ha involontariamente riuniti?

Una terapia di gruppo: il cast completo

Di seguito il cast del film Una terapia di gruppo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori