Lunedì 14 aprile, su Sky, debutta The Last of Us 2. La seconda stagione della serie è proposta, in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky Atlantic, a partire dalle ore 21:15 circa.

The Last of Us 2, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono la The Mighty Mint, Word Games, PlayStation Productions, Naughty Dog e Sony Pictures Television Studios.

La trama, adattamento del celebre videogioco, è scritta da Craig Mazin, Neil Druckmann ed Halley Gross. Coloro che curano la regia, invece, sono Craig Mazin, Mark Mylod, Peter Hoar, Kate Herron, Stephen Williams, Neil Druckmann e Nina Lopez-Corrado.

Le riprese, come di consueto, si sono svolte in Canada, nei pressi dei territori di Alberta. La seconda stagione è composta da sette episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Sky ne propone uno alla settimana, nel prime time del lunedì. Il finale di stagione, dunque, sarà proposto il 25 maggio prossimo.

The Last of Us 2, la trama

La seconda stagione di The Last of Us è ambientata a cinque anni di distanza dai fatti narrati nel primo capitolo. I protagonisti sono, ancora una volta, Joel ed Ellie. Essi sono interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e da Bella Ramsey.

In particolare, è ancora una volta centrale il rapporto fra i due, che nella prima stagione sono riusciti a sopravvivere in un mondo post-apocalittico, quasi completamente distrutto in seguito allo scoppio della pandemia di Cordyceps.

Spoiler finale

Durante il secondo capitolo della serie evento, la situazione fra Joel ed Ellie è decisamente differente rispetto a quello della stagione precedente. Il rapporto quasi da padre e figlia, infatti, viene meno nel momento in cui i due maturano delle tensioni, che diventano sempre più forti con il passare del tempo. La situazione peggiora ulteriormente nel momento in cui Jesse, che deve affrontare l’addestramento per il combattimento, tratta in modo differente Ellie per paura di avere delle ripercussioni da parte di Joel.

The Last of Us 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Last of Us, la cui seconda stagione prende il via oggi, lunedì 14 aprile, dalle ore 21:15 circa su Sky Atlantic.