Venerdì 2 maggio prende il via il GP di Miami 2025 di Formula 1. Quello al via oggi è il sesto appuntamento del mondiale, nonché il primo a disputarsi nel continente americano.

Formula 1 GP Miami 2025, dove si corre il weekend

Tutte le sessioni del Gran Premio di Miami di Formula 1 si disputano presso il Miami International Autodrome, situato nella contea di Miami Gardens.

Si tratta di uno degli appuntamenti introdotti più di recente fra tutti quelli in calendario. Il GP, infatti, è entrato in pianta stabile nel circuito della Formula 1 solamente nel 2022. Nelle tre edizioni precedentemente disputate, la vittoria è andata due volte alla Red Bull di Max Verstappen ed una volta, dodici mesi fa, alla McLaren di Lando Norris.

Il tracciato ha una lunghezza di poco inferiore ai 5 km e mezzo. In totale presenta 19 curve ed il record del giro più veloce è di Max Verstappen, che nel 2023 è riuscito a segnare un tempo di 1’29″708.

La programmazione tv

Il primo impegno di Formula 1 in quel di Miami è alle 18:30 del 2 maggio, quando si svolgono le prime prove libere, visibili solo su Sky, così come le Qualifiche Sprint, che invece prendono il via alle 22:30. Entrambe sono inserite nei palinsesti di Sky Sport Formula 1 (canale 207). Le Qualifiche Sprint sono visibili in replica su TV8 il sabato, dalle 16:05.

Il 3 maggio, dalle 18:00, c’è la Sprint Race, gara in versione ridotta che assegna i primi punti del fine settimana. Essa è visibile in diretta sia su TV8 che su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno (201). La medesima offerta televisiva interessa anche le qualifiche, che invece partono alle 22:00.

Infine, domenica 4 maggio, gli impegni di Formula 1 del Gran Premio di Miami giungono al termine con la gara. Essa inizia alle ore 22:00 circa ed è possibile seguirla in diretta solo su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno. In chiaro, su TV8, è nei palinsesti una differita, che prende il via alle 23:30.

Formula 1 GP Miami 2025, i telecronisti e le rubriche

Tutte le sessioni del weekend di Formula 1 sono commentate dalla storica coppia composta da Carlo Vanzini e Marc Genè. Essi, nel corso della telecronaca, possono contare sulle analisi tecniche firmate dagli inviati Matteo Bobbi, Roberto Chinchero ed Ivan Capelli. Ai box c’è Mara Sangiorgio, che intercetta i protagonisti e raccoglie le indicazioni delle scuderie. Infine, gli spazi di approfondimento che precedono e seguono gli appuntamenti sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.