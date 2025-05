Il film Mixed by Erry, diretto da Sydney Sibilia, è una commedia italiana del 2023, basata su una storia vera. Il film va in onda su Rai 2 il 9 maggio 2025, alle 21:20. Con una durata di 110 minuti, racconta la straordinaria ascesa dei fratelli Frattasio, che negli anni ‘80 trasformarono la vendita di musicassette pirata in un impero musicale.

I protagonisti del film sono Enrico “Erry” Frattasio, interpretato da Luigi D’Oriano, Peppe Frattasio, interpretato da Giuseppe Arena, e Angelo Frattasio, interpretato da Emanuele Palumbo. Accanto a loro, un cast di talento che include Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito e Fabrizio Gifuni.

Regia e produzione del film Mixed by Erry

La regia di Mixed by Erry è affidata a Sydney Sibilia, mentre la sceneggiatura è scritta da Sydney Sibilia, Armando Festa e Simona Frasca.

Il film è prodotto da Groenlandia, con la distribuzione curata da 01 Distribution.

Trama del film Mixed by Erry

Nel cuore pulsante della Napoli degli anni ’80, un’epoca definita da Maradona, dalla passione per il calcio e da un’energia unica, troviamo i fratelli Frattasio che vivono in modeste condizioni nel quartiere di Forcella. Enrico, soprannominato Erry, è un giovane con un sogno nel cassetto: diventare un DJ affermato. Tuttavia, la sua timidezza lo frena dal mettersi in mostra, spingendolo a esprimere la sua passione per la musica in un modo più intimo e personale. Erry inizia a creare compilation su audiocassetta per i suoi amici e per alcuni clienti, mettendo in mostra un talento innato nel selezionare e mixare i brani più in voga del momento.

Con l’aiuto dei suoi fratelli, Peppe e Angelo, Erry trasforma gradualmente questa passione in un’attività commerciale. Peppe, il più riflessivo dei tre, vede il potenziale economico dell’abilità di Erry, mentre Angelo, il più intraprendente, è pronto a darsi da fare per promuovere il “prodotto”. Insieme, i fratelli danno vita a un’attività redditizia: la vendita di musicassette pirata. La loro intuizione si rivela vincente: riescono a replicare le hit del momento con una velocità sorprendente, spesso anticipando le uscite ufficiali e offrendo al pubblico napoletano un accesso immediato alle ultime tendenze musicali.

Grazie alla loro abilità nel “catturare” lo spirito musicale del tempo e alla loro efficiente rete di distribuzione, il marchio “Mixed by Erry” diventa rapidamente un fenomeno locale, per poi espandersi a macchia d’olio in tutto il territorio nazionale, arrivando persino a varcare i confini italiani. Le cassette “Mixed by Erry” diventano un simbolo di status, un oggetto del desiderio per gli amanti della musica, desiderosi di avere sempre a portata di mano le ultime novità.

Spoiler finale

Ma il successo dei Frattasio non passa inosservato. L’eco delle loro vendite attira l’attenzione non solo delle autorità, che iniziano a indagare sulla natura illecita della loro attività, ma anche della criminalità organizzata. I fratelli si trovano così a dover navigare in un mondo pericoloso, dove il confine tra il sogno di una vita migliore e la dura realtà della legge si fa sempre più labile. Devono affrontare indagini serrate, arresti improvvisi e la costante minaccia di perdere tutto ciò che hanno costruito con tanta fatica e ingegno.

Dove è stato girato?

Le riprese di Mixed by Erry si sono svolte in Italia, principalmente tra Napoli, Roma e Sanremo, per ricreare l’atmosfera vibrante degli anni ‘80.

Mixed by Erry: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Mixed by Erry con i rispettivi personaggi: