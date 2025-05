Venerdì 9 maggio prende il via la 36esima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio si avvia, oramai, alle battute finali e molti verdetti devono ancora essere emessi. Tutte le dieci partite sono visibili, in diretta e in esclusiva, solo su DAZN. Tre di queste sono proposte in co-esclusiva anche su Sky.

Serie A 36esima giornata 2024-2025, gli anticipi

La 36esima giornata di Serie A prende il via, come detto, il 9 maggio, dalle ore 20:45 circa, quando si svolge la partita che oppone il Milan al Bologna.

I rossoneri e i rossoblù, che si contenderanno prossimamente la vittoria della Coppa Italia, danno vita ad uno scontro molto importante per la qualificazione alle prossime competizioni europee. Il faccia a faccia, oltre che su DAZN, è fruibile anche su Sky.

Il sabato, invece, il calendario della competizione propone altre tre partite. Alle 15:00 il Como di Cesc Fabregas, che ha già automaticamente raggiunto la salvezza, affronta in casa il Cagliari.

A partire dalle 18:00 è in programma lo scontro diretto fra la Lazio di Davide Baroni e la Juventus di Igor Tudor, entrambe ancora in corsa per un posto nelle competizioni europee. Infine, alle 20:45, l’Empoli e il Parma danno vita ad un interessante e potenzialmente decisivo scontro per la salvezza, fruibile sia su DAZN che su Sky.

Gli altri faccia a faccia della domenica

Domenica 11 maggio, la 36esima giornata di Serie A entra nel vivo dalle 12:30, quando l’Udinese accoglie il fanalino di coda del Monza.

Poche ore più tardi, alle 15:00, l’Hellas Verona accoglie in casa il Lecce, in quello che è un altro importante scontro per la salvezza.

Dalle 18:00 giunge al termine la giornata di campionato per Sky, che manda in onda la partita fra il Torino e l’Inter, ancora in lotta per lo scudetto.

L’altra pretendente per il titolo di campione d’Italia, ovvero il Napoli, è impegnato dalle 20:45 contro il Genoa.

Serie A 36esima giornata 2024-2025, chi scende in campo il lunedì

Infine, il lunedì, il calendario della 36esima giornata è arricchito dagli ultimi due posticipi. Alle 18:45 è impegnata la Fiorentina, che dopo le fatiche dovute agli impegni in Conference League è di scena in trasferta contro il Venezia. Team, quest’ultimo, in piena corsa per la salvezza.

Alle 20:45, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca tre punti che potrebbero essere fondamentali per la qualificazione alla Champions League. Gli avversari della Dea, però, sono i calciatori della Roma, squadra più in forma del campionato.