Il film Thelma, diretto da Josh Margolin, è una commedia d’azione statunitense del 2024, ispirata a una storia vera. Il film va in onda su Sky Cinema Uno. Con una durata di 97 minuti, racconta la rocambolesca avventura di Thelma Post, una nonna di 93 anni che, dopo essere stata truffata, decide di vendicarsi con l’aiuto di un vecchio amico e di uno scooter elettrico.

I protagonisti del film sono Thelma Post, interpretata da June Squibb, e Danny, interpretato da Fred Hechinger. Accanto a loro, un cast di talento che include Richard Roundtree, Parker Posey, Clark Gregg, Malcolm McDowell e Nicole Byer.

Regia e produzione del film Thelma

La regia di Thelma è affidata a Josh Margolin, che ha scritto anche la sceneggiatura, ispirandosi a un episodio realmente accaduto a sua nonna.

Il film è prodotto da Invention Studios, Zurich Avenue e Bandwagon, con la distribuzione curata da Universal Pictures.

Trama del film Thelma

La vivace vedova novantatreenne, Thelma Post, dal cuore affettuoso ma dallo spirito indomito, riceve una telefonata che la informa dell’arresto del suo amato nipote, Danny, e della necessità urgente di 10.000 dollari per la cauzione. Mossa dall’amore, Thelma invia immediatamente il denaro, solo per scoprire poche ore dopo che Danny sta bene e che è stata vittima di una crudele truffa.

Sentendosi umiliata e determinata a ottenere giustizia, Thelma decide di agire di nascosto dalla sua famiglia, temendo la loro eccessiva cautela. Si rivolge quindi a un vecchio amico fidato, Ben, un uomo dal cuore grande e dallo spirito avventuroso, che ascolta con indignazione il suo racconto. Senza esitare, Ben decide di aiutare Thelma e le presta il suo fiammante scooter elettrico.

Spoiler finale

L’improbabile coppia si lancia così all’inseguimento dei truffatori attraverso la pittoresca ma a volte insidiosa regione. La loro ricerca si trasforma in una serie di inseguimenti rocamboleschi a bordo dello scooter, piccoli furti improvvisati per raccogliere informazioni e momenti esilaranti nati dal contrasto tra la loro età e le situazioni assurde in cui si ritrovano coinvolti.

Tra malintesi comici e fughe per un pelo, Thelma e Ben incontrano personaggi secondari eccentrici e affrontano ostacoli inaspettati, dimostrando una sorprendente capacità di adattamento e rafforzando il loro legame di amicizia. Thelma, con la sua saggezza e inaspettata grinta, e Ben, con il suo ottimismo contagioso, formano un duo irresistibile nella loro audace ricerca di giustizia.

Dove è stato girato?

Le riprese di Thelma si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente a Los Angeles, con alcune scene girate in ambienti urbani e residenziali per enfatizzare il contrasto tra la vita quotidiana e l’avventura straordinaria della protagonista.

Thelma: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Thelma con i rispettivi personaggi: