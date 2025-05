Il film Nonnas, diretto da Stephen Chbosky, è una commedia agrodolce del 2025, ispirata alla vera storia di Joe Scaravella, proprietario dell’Enoteca Maria a Staten Island. Il film va in onda su Netflix dal 9 maggio 2025. Con una durata di 111 minuti, racconta la storia di un uomo che, dopo aver perso la madre e la nonna, apre un ristorante dove quattro nonne italiane cucinano piatti tradizionali tramandati da generazioni.

I protagonisti del film sono Joe, interpretato da Vince Vaughn, e Gia, interpretata da Susan Sarandon. Accanto a loro, un cast di talento che include Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Linda Cardellini, Drea de Matteo, Joe Manganiello, Michael Rispoli e Campbell Scott.

Regia e produzione del film Nonnas

La regia di Nonnas è affidata a Stephen Chbosky, noto per film come Noi siamo infinito e Wonder.

Il film è prodotto da Madison Wells e Matador Content, che hanno acquisito i diritti della vita di Joe Scaravella, trasformando la sua storia in una commedia emozionante.

Trama del film Nonnas

Dopo la dolorosa perdita della madre e della nonna, Joe è determinato a onorare la loro memoria e la loro passione per la cucina. Decide così di intraprendere un ambizioso progetto: aprire un ristorante che celebri l’autentica cucina italiana, chiamandolo Enoteca Maria in loro omaggio. Grazie ai fondi ricevuti dall’assicurazione della madre e al sostegno incondizionato di amici fidati, Joe trasforma un anonimo spazio in un caloroso e invitante locale italo-americano, dove l’aroma del buon cibo fatto in casa promette di avvolgere ogni ospite.

Il cuore pulsante dell’Enoteca Maria sono le quattro straordinarie nonne italiane: Roberta, con la sua sapienza culinaria tramandata di generazione in generazione; Antonella, custode dei segreti della sua regione; Teresa, con la sua energia contagiosa e i piatti che sanno di casa; e Gia, la cui creatività in cucina sorprende ogni giorno. A turno, queste vere matriarche della gastronomia italiana si dedicano con amore alla preparazione di piatti tipici, ognuno con la storia e i sapori unici della propria terra d’origine.

Spoiler finale

In questo nuovo capitolo della sua vita, Joe ritrova Olivia, una figura del suo passato liceale con cui c’è un’evidente tensione irrisolta. Olivia, attratta dalla genuinità del progetto e forse anche da Joe stesso, si avvicina all’Enoteca Maria, diventando parte integrante del suo quotidiano. Al fianco di Joe c’è anche il suo migliore amico, Bruno, un animo sensibile che crede fermamente nel potere terapeutico di un pasto condiviso e nel conforto che può offrire un piatto preparato con amore.

Tra i fornelli fumanti e le tavolate imbandite, il film esplora il profondo valore della convivialità, l’importanza di non dimenticare le proprie radici culturali e la straordinaria capacità del cibo di creare legami autentici tra le persone, offrendo a Joe e a coloro che lo circondano l’opportunità di riscoprire se stessi e di guarire le ferite del passato attraverso il calore di una comunità ritrovata e il profumo inebriante della vera cucina italiana.

Dove è stato girato?

Le riprese di Nonnas si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente a Staten Island, per ricreare l’atmosfera autentica dell’Enoteca Maria.

Nonnas: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Nonnas con i rispettivi personaggi: