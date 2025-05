Il film Settlers Colonia Marziale, diretto da Wyatt Rockefeller, è un thriller di fantascienza del 2021 che esplora la sopravvivenza e la moralità in un ambiente ostile. Il film va in onda su Prime Video. Con una durata di 103 minuti, racconta la storia di una famiglia che cerca di costruire una nuova vita su Marte, ma si trova presto minacciata da misteriosi intrusi.

I protagonisti del film sono Ilsa, interpretata da Sofia Boutella, Remmy, interpretata da Brooklynn Prince, e Jerry, interpretato da Ismael Cruz Córdova. Accanto a loro, un cast di talento che include Jonny Lee Miller e Nell Tiger Free.

Regia e produzione del film Settlers Colonia Marziale

La regia di Settlers Colonia Marziale è affidata a Wyatt Rockefeller, che ha scritto anche la sceneggiatura.

Il film è prodotto da Film Constellation, con una forte impronta visiva che enfatizza l’isolamento e la tensione della vita su Marte.

Trama del film Settlers Colonia Marziale

In un futuro non troppo lontano, la speranza di una nuova alba per l’umanità si è radicata nel suolo rosso di Marte. Ilsa, Remmy e Jerry, una famiglia di coraggiosi coloni terrestri, lavorano instancabilmente per edificare una vita modesta ma dignitosa in una piccola fattoria marziana. Tra serre geodetiche che proteggono timidi germogli terrestri e pannelli solari che catturano la debole luce del sole, cercano di coltivare non solo cibo, ma anche un’esistenza pacifica e serena, lontana dalle problematiche del vecchio mondo.

Tuttavia, la loro fragile tranquillità viene bruscamente infranta da un’ombra inquietante che si allunga sulle colline polverose che circondano la loro proprietà. Figure sfuggenti, intrusi avvolti nel mistero, compaiono all’orizzonte, turbando la loro routine e seminando un senso di crescente pericolo. Ogni tentativo di Ilsa e Jerry di comunicare o, se necessario, di scacciarli si rivela vano, scontrandosi con un silenzio ostile e una presenza elusiva ma costante.

Spoiler finale

La giovane e curiosa Remmy, nel frattempo, percepisce la crescente tensione nell’aria rarefatta della colonia. I sussurri preoccupati dei genitori, i loro sguardi carichi di apprensione, non sfuggono alla sua acuta osservazione. Ben presto, si ritrova involontariamente spinta verso il cuore di un segreto che Ilsa e Jerry hanno cercato disperatamente di proteggerla, una verità celata nelle profondità del paesaggio marziano che minaccia di scuotere le fondamenta della loro nuova realtà.

Dove è stato girato?

Le riprese di Settlers Colonia Marziale si sono svolte in Sudafrica, sfruttando paesaggi desertici per ricreare l’atmosfera marziana.

Settlers Colonia Marziale: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Settlers Colonia Marziale con i rispettivi personaggi: