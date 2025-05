Stasera in tv domenica 11 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Nove, il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Stasera in tv domenica 11 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 1° puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco3, con Luisa Ranieri, Lunetta Savino, Bianca Nappi. Il primo episodio s’intitola, “Volo pindarico”. Lolita (Luisa Ranieri) ha deciso di rinnovare il suo brevetto da paracadutista. Proprio mentre sta raggiungendo il campo di volo assiste ad un incidente: il paracadute di una giovane non si apre e il lancio finisce in tragedia. La dinamica dell’accaduto non convince del tutto Lolita.

Su Rai2, alle 21.00, Tennis Internazionali d’Italia. Il cuore degli appassionati italiani di tennis non batte solo per Jannik Sinner, numero 1 del ranking mondiale. Ci sono infatti tanti atri giocatori azzurri in grado di andare avanti sulla terra rossa del Foro Italico. Tra loro, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e, tra le donne, Jasmine Paolini.

Su Rai3, alle 21.00, l’attualità con Report. Al via l’ultima parte di questa fortunata edizione. Tra i temi affrontati da Sigfrido Ranucci nelle nuove puntate troviamo i bilanci delle squadre di calcio e le indagini sugli ultrà, la moda e le condizioni di lavoro disumane, le sfide del nuovo Papa. Le inchieste più complesse richiedono fino a tre mesi di lavoro.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Tra i talk show di Rete 4 quello condotto da Giuseppe Brindisi è il più giovane. Il suo debutto risale infatti al 7 aprile 2021, nella seconda fase della pandemia: “La zona bianca in questo momento è la terra promessa”, diceva Brindisi. “Si vede la luce in fondo al tunnel ma non mancano le criticità”.

Su Italia 1, alle 21.15, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Proprio come il programma che lo ha generato, questo spin-off può contare su un pubblico fedelissimo, che segue con grande interesse tutte le puntate, ognuna dedicata ad un singolo argomento già trattato in passato dagli inviati di Davide Parenti. Tra gli altri, Giulio Golia, Nina Palmieri e Stefano Corti.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole… Domenica. Secondo appuntamento con il talk di Massimo Gramellini nella versione dal taglio più culturale. Tra i qualificati ospiti fissi c’è il professor Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Tra gli ospiti fissi del programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ci sono Michele Serra, Roberto Burioni e Massimo Giannini. Ma anche la new entry Edoardo Prati, il giovane umanista che riscuote molto successo sui social.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra – “Morti di carta”, con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. Petra deve far luce sulla morte di un giornalista televisivo, coinvolto in scandali a sfondo sessuale. Per risolvere il caso, dovrà passare al setaccio quello strano mondo di ricchezze e vizi pubblici e privati.

I film di questa sera domenica 11 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Christian Alvart, Cut Off, con Moritz Bleibtreu, Barbara Prakopenka. Durante l’autopsia di un cadavere, l’avvocato Herzfeld trova una nota con un numero di telefono: quello di sua figlia Hannah. La terrificante scoperta è solo l’inizio di un macabro gioco.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1976, di Martin Scorsese, Taxi driver, con Robert De Niro, Jodie Foster. New York. Un tassista, reduce dal Vietnam, soffre di disturbi psichici. Quando però, pur di salvare una prostituta bambina, uccide i suoi sfruttatori, finisce per diventare un eroe.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in Black: International, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Dopo aver assistito da bambina ad un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2022, di Chuck Russell, Paradise City, con Bruce Willis, John Travolta. Ryan Swann riceve la notizia che suo padre, un anziano cacciatore di taglie, è morto in un incendio a Paradise City. Convinto che non si sia trattato di un incidente, l’uomo si reca sul posto per vendicarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 2015, di Steven Spielberg, Il ponte delle spie, con Tom Hanks, Mark Rylance. Anni 60: durante la Guerra Fredda, l’avvocato James Donovan viene incaricato di negoziare il rilasco del pilota di un aereo spia, abbattuto mentre sorvolava l’Urss.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi. Monica va in carcere non per colpa sua, Giovanni la fa uscire, ma ad una condizione: svolgere servizi sociali in una comunità, dove incontrerà Don Davide.

Stasera in tv domenica 11 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2005, di Alejandro Agresti, La casa sul lago del tempo, con Keanu Reeves. Kate e Alex vivono in uno spazio temporale diverso e comunicano attraverso una cassetta delle lettere. Finiscono per innamorarsi, ma riusciranno mai ad incontrarsi?

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Leonardo Di Costanzo, Ariaferma, con Toni Servillo. Un carcere sta per essere chiuso, ma un intoppo burocratico costringe alcuni detenuti e poliziotti, tra cui Gaetano, a restare sul posto. La situazione lascerà spazio a relazioni inattese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Peter Hutchings, Alla fine ci sei tu, con Maisie Williams, Asa Butterfield. Skye, adolescente malata terminale, fa amicizia con Calvin, un ragazzo ipocondriaco. Lui l’aiuterà ad esaudire la sua eccentrica lista dei desideri; lei lo porterà a vincere le sue paure.