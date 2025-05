Il film Bridget Jones Un amore di ragazzo, diretto da Michael Morris, è una commedia romantica del 2025, basata sull’omonimo romanzo di Helen Fielding. Il film va in onda su Prime Video. Con una durata di 125 minuti, racconta la nuova fase della vita di Bridget Jones, ora madre e vedova, che cerca di ritrovare l’amore e la felicità.

I protagonisti del film sono Bridget Jones, interpretata da Renée Zellweger, e Roxster, interpretato da Leo Woodall. Accanto a loro, un cast di talento che include Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor, Emma Thompson, Colin Firth, Jim Broadbent, Gemma Jones e Isla Fisher.

Regia e produzione del film Bridget Jones Un amore di ragazzo

La regia di Bridget Jones Un amore di ragazzo è affidata a Michael Morris, mentre la sceneggiatura è scritta da Helen Fielding, Dan Mazer e Abi Morgan.

Il film è prodotto da StudioCanal, Miramax e Working Title Films, con la distribuzione curata da Universal Pictures.

Trama del film Bridget Jones Un amore di ragazzo

Quattro anni sono passati da quando Mark Darcy ci ha lasciati, strappato alla vita durante una missione umanitaria in quel tormentato paese che è il Sudan. Bridget Jones si ritrova ora a navigare le onde agitate della maternità da sola, con i suoi due gioielli, il piccolo Billy e la dolce Mabel, che le ricordano ogni giorno l’amore immenso che ha perso. Il dolore è un compagno silenzioso, ma Bridget, con la sua solita tenacia un po’ sgangherata, cerca di andare avanti, aggrappandosi al sostegno dei suoi amici di sempre. E poi c’è Daniel Cleaver, che inaspettatamente è riapparso nella sua vita, offrendo un’ombra di quel vecchio, pungente affetto.

Dopo una serata particolarmente malinconica, organizzata per onorare la memoria di Mark, Bridget sente il bisogno di scrollarsi di dosso la tristezza e di rimettersi in gioco. Decide così di tornare al lavoro, buttandosi a capofitto in una nuova avventura come produttrice di spettacoli. Questo nuovo capitolo professionale le offre nuove sfide e la possibilità di incontrare persone diverse.

Ed è proprio in questo periodo di cambiamenti che due nuove figure maschili fanno capolino nella sua vita, portando con sé nuove emozioni e scombussolando un po’ le sue ritrovate certezze. Il primo è Scott Wallaker, un uomo affascinante e intelligente, con la testa tra le provette e un modo di parlare che incanta Bridget. Insegna scienze e sembra avere una maturità e una stabilità che la nostra eroina non provava da tempo. L’altro è Roxster, un giovane guardiaparco di soli 28 anni, pieno di energia e di un’allegria contagiosa. Con la sua vitalità e il suo entusiasmo, porta una ventata di freschezza nella vita di Bridget, facendola sentire di nuovo giovane e spensierata.

Spoiler finale

Il film ci accompagna nel viaggio di Bridget alla scoperta di una nuova fase della sua vita. Esplora temi profondi come la capacità di rinascere dopo una perdita, la complessità dell’amore in età adulta e la continua ricerca della felicità, il tutto condito con quell’umorismo autoironico e irresistibile che ha reso Bridget Jones un’icona. La vedremo destreggiarsi tra le gioie e le sfide della maternità single, le incertezze del nuovo lavoro e le dinamiche inaspettate con questi due uomini così diversi, cercando di capire cosa desidera veramente per il suo futuro e per quello dei suoi bambini. Riuscirà Bridget a trovare un nuovo amore? E soprattutto, riuscirà a ritrovare quella scintilla di felicità che sembrava essersi spenta con la perdita di Mark?

Dove è stato girato?

Le riprese di Bridget Jones Un amore di ragazzo si sono svolte nel Regno Unito e negli Stati Uniti, con scene ambientate a Londra e in altre città europee.

Bridget Jones Un amore di ragazzo – il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Bridget Jones Un amore di ragazzo con i rispettivi personaggi: