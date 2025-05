Il film Il buco in testa, diretto da Antonio Capuano, è un dramma italiano del 2020, ispirato a una storia vera. Il film va in onda su Rai Storia. Con una durata di 90 minuti, racconta la vicenda di Maria Serra, una donna segnata dall’omicidio del padre, un vicebrigadiere di polizia ucciso durante una manifestazione politica.

I protagonisti del film sono Maria Serra, interpretata da Teresa Saponangelo, e Guido Mandelli, interpretato da Tommaso Ragno. Accanto a loro, un cast di talento che include Francesco Di Leva, Gea Martire, Anita Zagaria e Daria D’Antonio.

Regia e produzione del film Il buco in testa

La regia di Il buco in testa è affidata a Antonio Capuano, che ha scritto anche la sceneggiatura.

Il film è prodotto da Eskimo, con il supporto di Rai Cinema, e ha partecipato alla 38ª edizione del Torino Film Festival.

Trama del film Il buco in testa

Maria Serra vive vicino al mare, nei dintorni di Napoli. Ha un lavoro che non le dà sicurezza, non ha un compagno e sua madre non parla quasi mai. Quarant’anni prima, un ragazzo che faceva parte di un gruppo politico di estrema sinistra ha ucciso suo padre, che era un giovane poliziotto, durante una manifestazione. Maria è nata due mesi dopo.

Un giorno, Maria scopre chi è stato ad uccidere suo padre: ha un nome, una faccia e un lavoro. Ha già scontato la sua pena in prigione e ora vive a Milano. Maria decide di andare a incontrarlo, portandosi dietro una pistola. Il viaggio diventa un confronto pieno di emozioni e pensieri, tra la rabbia, il desiderio di vendetta e la ricerca di un significato di giustizia.

Questo viaggio la porta a riflettere profondamente su cosa significhi davvero giustizia e su come affrontare il dolore per la perdita di suo padre. Incontra persone che la aiutano a vedere le cose da diverse prospettive, forse anche a capire meglio le ragioni che hanno portato a quella tragedia tanti anni prima.

Quando finalmente arriva a Milano e si trova di fronte all’uomo che ha ucciso suo padre, Maria si rende conto che la situazione è molto più complicata di quanto immaginasse. Vedere quest’uomo, che ora è anziano e porta i segni del tempo, la costringe a confrontarsi con sentimenti inaspettati. Forse non prova solo rabbia, ma anche una sorta di tristezza o persino una vaga forma di comprensione per il peso che anche quest’uomo si porta dietro.

Spoiler finale

Il dialogo che ne segue è difficile e pieno di tensione. Maria cerca risposte, vuole capire cosa è successo e perché. L’uomo racconta la sua versione dei fatti, parla degli anni passati e di come ha vissuto con il peso di quella morte. Maria ascolta, cercando di trovare un senso in tutto questo dolore.

Il viaggio di ritorno a Napoli è diverso. Maria non è più la stessa. L’incontro a Milano l’ha cambiata, ha messo in discussione le sue certezze e il suo desiderio di vendetta. Forse non ha trovato la giustizia che cercava, ma ha iniziato un percorso interiore per capire il perdono e per trovare un modo per convivere con il passato. Tornata a casa, il silenzio della madre sembra meno pesante, quasi come se anche lei avesse percepito qualcosa del cambiamento interiore di Maria.

Dove è stato girato?

Le riprese di Il buco in testa si sono svolte in Italia, principalmente tra Napoli e Milano, per ricreare l’atmosfera autentica della storia.

Il buco in testa: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Il buco in testa con i rispettivi personaggi: