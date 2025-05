Il film Mangia, sogna, ama, diretto da Colin Theys, è una commedia sentimentale del 2024, che racconta la storia di Abby, una donna che, dopo una battuta d’arresto nella sua vita, decide di prendersi una pausa e partire per la Grecia. Il film va in onda su TV8 e ha una durata di 84 minuti.

I protagonisti del film sono Abby, interpretata da Danielle C. Ryan, e Theo, interpretato da Rafael Kariotakis. Accanto a loro, un cast di talento che include Argyris Gaganis, Peru Kavalieri, Nikolas Makris, Vaggelis Papadakis, Christina Barlogianni.

Regia e produzione del film Mangia, sogna, ama

La regia di Mangia, sogna, ama è affidata a Colin Theys, mentre la sceneggiatura è scritta da John Doolan.

Il film è prodotto negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Hybrid Films.

Dove è stato girato?

Le riprese di Mangia, sogna, ama si sono svolte principalmente in Grecia, sfruttando le meravigliose ambientazioni mediterranee per enfatizzare il tono romantico del film.

Santorini : utilizzata per le scene ambientate nel villaggio dove Abby cerca di ritrovare sé stessa.

: utilizzata per le scene ambientate nel villaggio dove Abby cerca di ritrovare sé stessa. Mykonos : impiegata per le sequenze legate alle esperienze culinarie che Abby vive con Theo.

: impiegata per le sequenze legate alle esperienze culinarie che Abby vive con Theo. Atene : scelta per rappresentare il cuore delle tradizioni gastronomiche esplorate nel film.

: scelta per rappresentare il cuore delle tradizioni gastronomiche esplorate nel film. Spiagge greche: utilizzate per le scene più suggestive e sognanti tra i protagonisti.

Trama del film Mangia, sogna, ama

Dopo una serie di delusioni professionali e sentimentali a New York, Abby, una chef di successo ma ormai priva di entusiasmo, decide di prendersi una pausa dalla sua vita frenetica. Lascia alle spalle il prestigioso ristorante in cui lavorava e parte per la soleggiata Grecia, dove vive sua madre, trasferitasi anni prima in un pittoresco villaggio sul mare.

All’arrivo, Abby si immerge nella cultura locale: i mercati colorati, le feste tradizionali, il ritmo lento e rilassato della vita mediterranea. È qui che incontra Theo, un uomo affascinante e sognatore, che coltiva un grande progetto: aprire un ristorante capace di combinare le autentiche tradizioni greche con le innovazioni della cucina internazionale.

Spoiler finale

Attratta dalla sua passione e dal desiderio di riscoprire ciò che l’ha sempre fatta sentire viva, Abby decide di aiutarlo. Insieme affrontano sfide, divergenze creative e ostacoli imprevisti, ma anche momenti di complicità e leggerezza che li avvicinano sempre di più.

Tra sapori, profumi e tramonti sul mare, Abby riscopre non solo l’amore per il cibo e la bellezza della vita semplice, ma anche un sentimento profondo e sincero che pensava di aver perso per sempre. La storia di Abby e Theo diventa così un viaggio di rinascita, passione e nuovi inizi, dove la cucina si trasforma in un ponte tra cuori e culture.

Mangia, sogna, ama – Cast completo

Ecco il cast principale del film Mangia, sogna, ama con i rispettivi personaggi: