Il film Viaggio di maturità Maiorca, diretto da Paco Caballero, è una commedia giovanile del 2025, che racconta le avventure di un gruppo di studenti in viaggio verso la celebre isola spagnola. Il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 90 minuti.

I protagonisti del film sono Enzo Oliver, Berta Castañé e Yolanda Ramos, affiancati da un cast di giovani talenti che include Martí Cordero, Sara Vidorreta, Diego Garisa, Claudia Roset, Nadia Vilaplana, Gerard Larrondo e Pau Roldán.

Regia e produzione del film Viaggio di maturità: Maiorca

La regia di Viaggio di maturità Maiorca è affidata a Paco Caballero, mentre la sceneggiatura è scritta da David Bermejo.

Il film è prodotto in Spagna, con la distribuzione curata da Amazon Prime Video.

Dove è stato girato?

Le riprese di Viaggio di maturità Maiorca si sono svolte principalmente in Spagna, sfruttando le meravigliose ambientazioni dell’isola per enfatizzare il tono vivace del film:

Spiagge di Maiorca : utilizzate per le scene di festa e divertimento tra gli studenti.

: utilizzate per le scene di festa e divertimento tra gli studenti. Hotel di lusso : impiegati per le sequenze legate alla quarantena forzata.

: impiegati per le sequenze legate alla quarantena forzata. Strade e locali notturni: scelti per rappresentare la movida dell’isola.

Trama del film Viaggio di maturità Maiorca

Dopo un anno intero trascorso tra lockdown, didattica a distanza e sogni messi in pausa, un gruppo di studenti del liceo parte finalmente per il tanto atteso viaggio di maturità a Maiorca.

È il momento perfetto per recuperare il tempo perduto, salutarsi prima che ognuno prenda la propria strada e, soprattutto, divertirsi come mai prima, tra promesse leggere e grandi aspettative.

Ma il destino ha altri piani: appena arrivati sull’isola, scoppia un focolaio di COVID che li costringe in quarantena forzata all’interno di un hotel.

Più di cinquanta ragazzi, bloccati tra quattro mura con solo due insegnanti a controllarli e decine di minibar a portata di mano. Niente spiagge, niente movida, niente libertà.

Spoiler finale

O forse no? Perché se la pandemia gli ha già rubato l’ultimo anno di scuola, questi ragazzi non sono disposti a lasciarsi portare via anche l’ultima occasione per stare insieme, tra caos, risate e nuove scoperte personali.

Quella che doveva essere la vacanza perfetta diventa così una folle, imprevedibile, indimenticabile avventura a porte chiuse, fatta di piccoli drammi, confessioni notturne e legami che cambieranno per sempre.

Viaggio di maturità Maiorca – Cast completo

Ecco il cast principale del film Viaggio di maturità Maiorca con i rispettivi personaggi: