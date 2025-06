Il film Perry Mason Va in onda la morte, diretto da Christian I. Nyby II, è un thriller giudiziario del 1991, parte della celebre saga di Perry Mason. Il film va in onda su Top Crime e ha una durata di 100 minuti.

I protagonisti del film sono Perry Mason, interpretato da Raymond Burr, e Della Street, interpretata da Barbara Hale. Accanto a loro, un cast di talento che include William R. Moses, John James, Jerry Orbach, Susan Sullivan, Philip Michael Thomas, Andy Romano, James McEachin, Peter Jurasik, Roger Pancake e Gary Giem.

Regia e produzione del film Perry Mason Va in onda la morte

La regia di Perry Mason Va in onda la morte è affidata a Christian I. Nyby II, mentre la sceneggiatura è scritta da Sean Cholodenko, basata sui romanzi di Erle Stanley Gardner.

Il film è prodotto da The Fred Silverman Company, Dean Hargrove Productions e Viacom Productions, con la distribuzione curata da NBC.

Dove è stato girato?

Le riprese di Perry Mason Va in onda la morte si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente in California, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono investigativo del film.

Trama del film Perry Mason Va in onda la morte

Perry Mason viene invitato alla stazione televisiva KGGY per un’intervista con la giornalista Gillian Pope. Tuttavia, il conduttore Brett Huston, noto per il suo carattere arrogante e per aver richiesto il licenziamento di gran parte della produzione, decide di tagliare il pezzo.

Quella stessa sera, Huston viene assassinato con due colpi di pistola nel parcheggio sotterraneo della stazione televisiva, dove avrebbe dovuto incontrare un informatore.

La principale sospettata è proprio Gillian Pope, proprietaria della pistola usata per l’omicidio e con motivi validi per odiare la vittima.

Spoiler finale

Disperata, Gillian si rivolge a Perry Mason, dichiarando la sua innocenza. Mason, affiancato dal suo socio Ken Malansky e dalla fedele Della Street, si immerge nel mondo televisivo per scoprire i segreti nascosti dietro il delitto.

Attraverso indagini meticolose e colpi di scena, Mason riuscirà a smascherare il vero colpevole in tribunale.

Perry Mason Va in onda la morte – Cast completo

Ecco il cast principale del film con i rispettivi personaggi: