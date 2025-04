Sky Cinema Uno propone il film dal titolo Twisters. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 59 minuti.

Regia e protagonisti del film Twisters

La regia è di Lee Isaac Chung. Protagonisti principali sono Kate Carter e Tyler Owens interpretati rispettivamente da Daisy Edgar-Jones e Glen Powell. Nel cast anche Anthony Ramos, che dà il volto al personaggio di Javier “Javi” Rivera.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è El Reno ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio dell’Oklahoma.

La produzione è della Universal Pictures in collaborazione con Warner Bros e Amblin Entertainment.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Twisters in onda su Sky Cinema Uno

Nelle vaste pianure dell’Oklahoma, Kate Carter, una studentessa di meteorologia con una passione ardente per la caccia alle tempeste, si dedica a una ricerca ambiziosa: trovare un metodo per mitigare la furia dei tornado attraverso l’uso di sostanze chimiche, nella speranza di ottenere una borsa di studio. Accompagnata dal suo fidanzato Jeb e dagli amici Addy, Praveen e Javi, Kate conduce un esperimento che si rivela tragicamente fallimentare, culminando nella perdita dei suoi cari, inghiottiti dalla violenza del tornado.

Cinque anni dopo, Kate ha abbandonato la sua vita di cacciatrice di tempeste, trovando rifugio nella tranquillità di un ufficio di un’agenzia ambientale a New York City, dove monitora il meteo da lontano. Tuttavia, il passato la richiama quando Javi le offre un’opportunità irrinunciabile: collaborare con lui per una settimana con la Storm Par, una società privata all’avanguardia che utilizza la tecnologia 3D per tracciare i tornado. Bisognoso della sua acuta intuizione per localizzare le tempeste, Javi riesce a persuadere una riluttante Kate a tornare sul campo.

Spoiler finale

Il loro viaggio li riporta in Oklahoma, dove si uniscono al team di Javi. Inaspettatamente, il celebre Youtuber Tyler “Tornado Wrangler” Owens, insieme alla sua squadra di cinque membri e al giornalista britannico Ben, fa la sua comparsa, attratto dalla previsione di un’eccezionale ondata di tornado. La loro presenza accende una rivalità con il team della Storm Par.

Inizialmente, Kate prova una profonda antipatia per l’audace e spavaldo Tyler. Tuttavia, quando scopre le vere intenzioni del proprietario della Storm Par, la sua opinione cambia radicalmente. Si trova così a riconsiderare le sue alleanze, mentre la natura selvaggia dell’Oklahoma si prepara a scatenare la sua furia.

Twisters: il cast completo

