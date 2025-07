Anora, diretto da Sean Baker, è un film di genere commedia drammatica statunitense del 2024 che mescola romanticismo, satira sociale e ironia tagliente. Vincitore della Palma d’Oro a Cannes e di 5 premi Oscar, il film è in onda su Sky Cinema Uno e ha una durata di 139 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Anora

Sean Baker dirige il film. Egli, infatti, è un autore noto per il suo cinema indipendente. Inoltre, ha firmato anche la sceneggiatura. La produzione, invece, è curata da Ken Meyer e altri. La pellicola è stata realizzata con un budget di 6 milioni di dollari. È stata girata, inoltre, in pellicola 35mm.

I protagonisti principali della storia sono:

Mikey Madison , nel ruolo di Anora “Ani” Mikheeva, una giovane spogliarellista.

, nel ruolo di Anora “Ani” Mikheeva, una giovane spogliarellista. Mark Eydelshteyn , che interpreta Ivan “Vanja” Zakharov, figlio di un oligarca russo.

, che interpreta Ivan “Vanja” Zakharov, figlio di un oligarca russo. Yuriy Borisov , nel ruolo di Igor, una guardia del corpo silenziosa.

, nel ruolo di Igor, una guardia del corpo silenziosa. Karren Karagulian , che interpreta Toros, un faccendiere spietato.

, che interpreta Toros, un faccendiere spietato. Altri attori completano il cast con ruoli di supporto.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film tra Brooklyn e Las Vegas. Le location chiave, quindi, includono:

Lo strip club dove lavora Ani.

Una villa a Mill Basin appartenuta a un oligarca russo.

appartenuta a un oligarca russo. Hotel e suite di lusso a Las Vegas.

Un tribunale per le scene del divorzio.

La lavorazione è durata 37 giorni agli inizi del 2023. Una scena d’azione, inoltre, ha richiesto ben 10 giorni di riprese.

Trama del film Anora

La trama segue Ani, una giovane spogliarellista di Brooklyn. Una sera, infatti, incontra Vanja, il figlio viziato di un oligarca russo. Grazie alla sua conoscenza del russo, Ani diventa la sua accompagnatrice. Tra feste e Las Vegas, i due si avvicinano. Decidono, quindi, di sposarsi impulsivamente. Per Vanja, infatti, è una scorciatoia. Per Ani, invece, è un’occasione di fuga. La notizia, però, arriva ai genitori di lui. La favola, perciò, si incrina. Essi, infatti, arrivano negli Stati Uniti per annullare il matrimonio. Il film, quindi, alterna momenti teneri e grotteschi. Riflette, inoltre, sul sogno americano e il classismo.

Spoiler finale

Nel finale, Ani affronta l’irruzione dei genitori di Vanja. Dopo una sequenza rocambolesca, riesce a difendere il suo diritto alla felicità. Il matrimonio, tuttavia, viene annullato. La storia, perciò, si chiude con Ani che non torna alla vita di prima. Trova, infatti, una nuova direzione, più consapevole e libera. Il tono, quindi, è agrodolce. Lascia, infatti, un messaggio di resilienza e dignità.

Cast completo del film Anora

Il cast del film unisce attori americani, russi e armeni. Essi, infatti, incarnano con ironia e intensità i personaggi di questa favola moderna.