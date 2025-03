Premi Oscar 2025, è incetta di statuette per Anora, che vince in cinque categorie, tra cui Miglior Film

Nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 marzo, a Los Angeles sono stati assegnati i Premi Oscar 2025. Qui di seguito vi sveliamo tutti i vincitori.

Premi Oscar 2025, tutti i premi ottenuti da Anora

Il grande dominatore dei Premi Oscar 2025 è Anora. La pellicola di Sean Baker racconta il difficile matrimonio fra la protagonista Anora, una giovane spogliarellista interpretata da Mikey Madison, e Vanya Zakharov, figlio di un potente oligarca russo che ha il volto di Mark Ejdelstejn.

Anora ha vinto, in primis, nella categoria dedicata al Miglior film. L’ideatore Sean Baker, invece, ha raccolto il titolo di Miglior regista, Miglior sceneggiatura originale e Miglior montaggio. Infine, la già citata Mikey Madison ha vinto il riconoscimento come Miglior attrice protagonista.

Altra statuetta per Adrien Brody

Per ciò che concerne le altre categorie dei Premi Oscar 2025, il Miglior attore protagonista è, per la seconda volta in carriera, Adrien Brody, volto di The Brutalist.

Kieran Culkin per il lavoro in A Real Pain e Zoe Soldana per Emilia Perez hanno portato a casa, rispettivamente, i titoli di Miglior attore non protagonista e Migliore attrice non protagonista. Peter Straughan, per il lavoro con Conclave, ha vinto come Miglior sceneggiatura non originale.

Il Miglior film d’animazione è Flow Un mondo da salvare di Gints Zibalodis. Il Miglior film d’animazione è il brasiliano Io sono ancora qui di Walter Salles. La Miglior fotografia è di Lol Crawley per The Brutalist. La medesima produzione vince per la Miglior colonna sonora con Daniel Blumberg. La pellicola di grande successo Wicked porta a casa due statuette: la Miglior scenografia a Nathan Crowley e Lee Sandales e i Migliori costumi.

Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal vincono nel Miglior documentario per No Other Land. Il titolo di Miglior trucco e acconciatura va a Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli per The Substance. Infine, Dune Part Two porta a casa i titoli di Miglior effetti visivi (a Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe e Gerd Nefzer) e Miglior sonoro (a Gareth John, Richard King, Ron Bartlett e Doug Hemphill).

Premi Oscar 2025, in Italia la cerimonia seguita da Alberto Matano

La cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2025, in Italia, è stata seguita su Rai 1. Per il secondo anno consecutivo, è andato in onda uno speciale intitolato Oscars La Notte in Diretta, guidato da Alberto Matano. Con lui, in studio, Piera Detassis, Giovanna Botteri, Paolo Mereghetti, Paolo Sommaruga, Laura Delli Colli, Paola Jacobbi, Federico Pontiggia e Mattia Cazzaniga. Inviata a Los Angeles, per seguire l’evento, c’era Giorgia Cardinaletti del TG1.