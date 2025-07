Fisherman’s Friends, diretto da Chris Foggin, è un film commedia musicale britannico del 2019 tratto da una storia vera. In onda su Tv2000, ha una durata di 112 minuti e racconta l’incontro tra un dirigente musicale londinese e un gruppo di pescatori della Cornovaglia che cantano canti marinareschi.

Regia, produzione e protagonisti del film Fisherman’s Friends

Chris Foggin dirige il film. Invece, Nick Moorcroft e altri firmano la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è curata da Fred Films e Powderkeg Pictures. Ahora! Film, infine, distribuisce la pellicola in Italia.

I protagonisti principali della storia sono:

Daniel Mays , nel ruolo di Danny, un dirigente musicale.

, nel ruolo di Danny, un dirigente musicale. James Purefoy , che interpreta Jim, il leader dei pescatori.

, che interpreta Jim, il leader dei pescatori. Tuppence Middleton , nel ruolo di Alwyn, la figlia di Jim.

, nel ruolo di Alwyn, la figlia di Jim. David Hayman , che interpreta Jago, un pescatore anziano.

, che interpreta Jago, un pescatore anziano. Dave Johns, nel ruolo di Leadville, la voce comica del gruppo.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film in Cornovaglia. Ha usato, infatti, il villaggio costiero di Port Isaac. Le location, quindi, includono il porto, il pub e le scogliere. La produzione, invece, ha ricostruito gli interni in studio. Ha usato, infatti, set per le scene londinesi.

Trama del film Fisherman’s Friends

La trama segue il dirigente musicale Danny. Egli, infatti, è in Cornovaglia per un addio al celibato. Lì, il suo capo lo spinge a ingaggiare un gruppo di pescatori. Quello che inizia come uno scherzo, però, diventa una sfida. Danny, infatti, deve convincere gli uomini a firmare un contratto. Nel corso della storia, si innamora di Alwyn. Scopre così un mondo dove l’amicizia conta più del successo. Il gruppo, quindi, accetta di esibirsi. Conquista, così, il pubblico con la sua autenticità.

Spoiler finale

Nel finale, i pescatori ottengono un contratto discografico. Si esibiscono, quindi, in un grande concerto. Danny, intanto, cambia radicalmente la sua vita. Lascia, infatti, la carriera per una vita più semplice. Il film, perciò, si chiude con una celebrazione. La musica popolare, infatti, diventa un simbolo di resistenza.

Cast completo del film Fisherman’s Friends

Il cast del film unisce attori britannici. Essi, infatti, incarnano con realismo e calore il contrasto tra modernità e tradizione.