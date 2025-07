Avvocati di famiglia 4 prosegue, con la seconda puntata, martedì 22 luglio. L’appuntamento è proposto, a partire dalle ore 21:10 circa, sulla rete Sky Serie, fruibile sul canale 112 di Sky.

Avvocati di famiglia 4 seconda puntata, regista e dove è girata

Prodotta da Seven23 Films, Lark Production, Corus Entertainment ed eOne Canada, la serie continua a raccontare le vicende professionali e private dell’avvocatessa Abigail Abby Bianchi.

Ideata da Susin Nielsen, la fiction appartiene ai genere commedia e giudiziario. Prodotta in Canada, dove è diffusa con il titolo originale Family Law, la sceneggiatura è firmata da Ken Craw, Susin Nielsen, Sonja Bennett e Sarah Dodd. La regia, invece, è a cura di Andy Mikita, Jordan Canning, David Frazee, Alysse Leite-Rogers ed Agam Darshi.

Le riprese si sono svolte in Canada, nei pressi di Vancouver.

Avvocati di famiglia 4 seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata di Avvocati di famiglia, i protagonisti si occupano del caso di una importante tennista della città, che richiede ad Abby e a Daniel di annullare la propria adozione.

I legali, dopo aver raccolto il volere della loro assistita, si mettono a lavoro, ma ben presto fanno una scoperta che li lascia decisamente senza parole. Da nessuna parte, infatti, risulta che la donna sia stata adottata. Nel frattempo, Daniel continua a provare ad uscire con qualcuno, ma nonostante i suoi sforzi le cose non vanno come previsto.

Spoiler finale

In seguito, durante la seconda puntata di Avvocati di famiglia in onda il 22 luglio, Harry è contattato da un cliente decisamente molto particolare. Si tratta, infatti, del suo ex datore di lavoro, che ha deciso di ricorrere alle vie legali dopo che ha saputo che il figlio è intenzionato a portarlo in tribunale per ottenere una procura. Intanto, Abby ed il resto del team si occupano di una causa per un divorzio, dalla quale emerge una storia di irregolarità finanziarie. Infine, non mancano i problemi per Daniel, sempre più in preda allo stress.

Avvocati di famiglia 4 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Avvocati di famiglia 4, che prosegue con una nuova puntata martedì 22 luglio, dalle ore 21:15 circa su Sky Serie.