Martedì 22 luglio, Rete 4 manda in onda gli episodi dal titolo Un caso in alto mare e La fine del processo bernabè di Delitti ai Caraibi 3. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, prende il via alle ore 21:20 circa.

Delitti ai Caraibi 3 Un caso in alto mare, regista e dove è girata

Realizzata da Fédération Entertainment e France Télévisions, il titolo è una produzione originale della Francia, dove è andata in onda con il titolo originale Tropiques criminels. Gli ideatori della serie sono Éric Eider, Ivan Piettre e Thierry Sorel e le riprese si sono svolte nelle Antille Francesi.

Coloro che hanno curato la regia degli appuntamenti sono Denis Thybaud e Floriane Crepin. Sono otto gli episodi che formano la terza stagione della serie. Ogni appuntamento ha una durata di circa 50 minuti e Rete 4, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì.

Delitti ai Caraibi 3 Un caso in alto mare, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Un caso in alto mare, la protagonista Gaelle si trova all’altare, oramai prossima a dire il fatidico sì del suo matrimonio. Poco prima di ufficializzare l’unione, però, la cerimonia è interrotta dalla notizia del ritrovamento del corpo senza vita di un giovane sub, rinvenuto nei pressi della spiaggia. La comandante coglie al volo l’opportunità per abbandonare il suo futuro marito e recarsi sulla scena del crimine.

La vittima, parte di una gang che organizza feste sulla spiaggia e vive di immersioni, ha trovato della droga in mare aperto. Le indagini, in poco tempo, si concentrano su un anziano signore, che lavora come ristoratore e che sembra avere più di qualche legame con l’ambiente del narcotraffico.

La fine del processo bernabè, la trama

A seguire prende il via l’episodio intitolato La fine del processo bernabé. La protagonista Gaelle è chiamata come testimone in un processo legato ad un vecchio caso. Nel bel mezzo del processo, però, l’imputata muove per avvelenamento. Sulla vicenda iniziano subito ad indagare gli agenti.

Delitti ai Caraibi 3 Un caso in alto mare, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Delitti ai Caraibi, la via su Rete 4 a partire da martedì 22 luglio.