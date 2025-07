Stasera in TV venerdì 25 luglio 2025, la prima serata si divide tra musica live, fiction poliziesche, inchieste giornalistiche e film d’azione. Su Rai 1 va in onda lo show evento Gigi – Uno come te, mentre su Canale 5 prosegue la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania. Da segnalare anche Quarto Grado su Rete 4, Chicago Fire su Italia 1, Wake of Death su Rai 4, Tutto il mio folle amore su Rai 3, e Mussolini – Il Capobanda su La7. Ecco la guida completa.

Stasera in TV venerdì 25 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre lo show musicale Gigi – Uno come te. Gigi D’Alessio, infatti, ripercorre trent’anni di carriera. Lo fa con ospiti speciali e duetti emozionanti.

Rai 2 alle 21.20 presenta il documentario The Americas – Il Selvaggio West. Il programma è un viaggio tra deserti e bisonti. A seguire, il canale propone l’episodio sull’Amazzonia.

Rai 3 alle 21.20 trasmette il film Tutto il mio folle amore. Claudio Santamaria interpreta un padre. Egli, infatti, si ritrova con il figlio autistico in un viaggio on the road.

Rai 4 alle 21.20 offre il film d’azione Wake of Death. Jean-Claude Van Damme interpreta un ex sicario. Egli, infatti, cerca vendetta contro la mafia cinese.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il film Mangia, prega, ama. A seguire, il canale propone Non succede, ma se succede….

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 presenta una nuova puntata di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma. La trasmissione, infatti, offre approfondimenti sui casi irrisolti.

Canale 5 alle 21.20 offre la terza puntata della fiction Vanina. La vicequestore indaga su un omicidio. Il caso, infatti, è legato a un traffico di rifiuti tossici.

Italia 1 alle 21.22 propone l’episodio “Uccelli predatori” di Chicago Fire. Severide, infatti, scopre un traffico d’armi in un deposito incendiato.

La7 alle 21.15 trasmette il documentario Mussolini – Il Capobanda. Il programma è tratto dal libro di Aldo Cazzullo. A seguire, il canale propone il film satirico Fascisti su Marte.

TV8 alle 21.30 presenta una nuova puntata di Italia’s Got Talent. Lo show, infatti, offre esibizioni spettacolari e giudici pronti a premiare.

Nove alle 21.30 offre lo show comico Comedy Match. A seguire, il canale trasmette La Corrida.

I film di questa sera in tv venerdì 25 luglio 2025

Iris alle 21.10 offre il thriller psicologico L’inganno. A seguire, il canale trasmette il film Cake, con Jennifer Aniston.

La5 alle 21.10 manda in onda una replica di Temptation Island. La puntata, infatti, mostra i momenti più intensi della settimana.

Cielo alle 21.20 presenta il film drammatico L’amante russo. A seguire, il canale propone Tra le gambe.

Italia 2 alle 21.15 offre il film horror Obbligo o verità. A seguire, il canale trasmette La notte del giudizio.

Rai Premium alle 21.20 manda in onda la serie crime Panda. A seguire, il canale propone altre serie.

La7D alle 21.20 presenta l’episodio “Biglietto vincente” della serie Joséphine, ange gardien.

I film su Sky venerdì 25 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre il film drammatico Il senso di Clara. Una giovane profiler, infatti, affronta un caso che la coinvolge emotivamente.

Sky Cinema Action alle 21.00 trasmette 300 – L’alba di un impero. Il film è il sequel del celebre cult sui guerrieri spartani.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Love Again. La storia, infatti, nasce da un messaggio inviato a un numero sbagliato.

Sky Cinema Suspense alle 21.00 manda in onda Detective Knight – Redemption, con Bruce Willis.

Sky Cinema Family alle 21.00 presenta il film animato Kung Fu Panda 4.