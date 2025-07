La notte del 12, diretto da Dominik Moll, è un film poliziesco franco-belga del 2022 che trasforma un caso irrisolto in una riflessione profonda sulla giustizia, il maschilismo e la fragilità del sistema investigativo. In onda su Rai 3, ha una durata di 115 minuti ed è tratto dal libro 18.3 – Une année à la PJ di Pauline Guéna.

Regia, produzione e protagonisti del film La notte del 12

Dominik Moll dirige il film. Egli, inoltre, ha firmato la sceneggiatura insieme a Gilles Marchand. La produzione, invece, è curata da Haut et Court e altre società. Infine, Teodora Film distribuisce la pellicola in Italia.

I protagonisti principali della storia sono:

Bastien Bouillon , nel ruolo di Yohan Vivès, un giovane comandante di polizia.

, nel ruolo di Yohan Vivès, un giovane comandante di polizia. Bouli Lanners , che interpreta Marceau, un collega disilluso.

, che interpreta Marceau, un collega disilluso. Anouk Grinberg , nel ruolo del giudice istruttore.

, nel ruolo del giudice istruttore. Pauline Serieys , che interpreta Nanie, la migliore amica della vittima.

, che interpreta Nanie, la migliore amica della vittima. Lula Cotton-Frapier, nel ruolo di Clara Royer, la vittima.

Dove è stato girato?

Il film è ambientato a Grenoble. Tuttavia, la troupe ha girato anche a San Giovanni di Moriana. Ha usato, infatti, altre zone delle Alpi francesi. Gli interni, invece, sono stati ricostruiti. L’intento era accentuare il tono cupo e claustrofobico.

Trama del film La notte del 12

La storia inizia la notte del 12 ottobre 2016. La ventunenne Clara Royer, infatti, viene aggredita. Un uomo mascherato la cosparge di benzina. Poi, le dà fuoco. Muore, così, bruciata viva. Il caso viene affidato a Yohan Vivès. Egli è appena stato promosso a capo della squadra. L’indagine, quindi, si concentra sugli ex partner di Clara. Nessuno, però, confessa. Il film, perciò, segue il tormento di Yohan. Egli si ritrova intrapposto in un sistema maschile e cinico.

Spoiler finale

Nel finale, Yohan interroga Mats. Quest’uomo era ossessionato da Clara. Tuttavia, anche lui viene scartato come colpevole. Dopo tre anni, quindi, il caso resta senza soluzione. Yohan, perciò, scrive una lettera al collega Marceau. Accetta, così, che la giustizia non sempre arriva. La scena conclusiva lo mostra in bicicletta. Non più nel velodromo, ma tra le montagne. Questo, infatti, è un simbolo di liberazione. Il film, perciò, non cerca il colpevole.

Cast completo del film La notte del 12

Il cast del film unisce attori franco-belgi. Essi, infatti, incarnano con intensità le tensioni morali e sociali dell’indagine.