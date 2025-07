Ti ripresento i tuoi (La Ch’tite Famille) è un film di genere commedia francese del 2018 diretto e interpretato da Dany Boon, trasmesso su Sky Cinema Comedy. Allo stesso modo, la pellicola racconta con ironia e tenerezza il ritorno alle origini di un uomo che ha rinnegato la propria famiglia per inseguire il successo a Parigi. Tra equivoci, amnesia e affetti ritrovati, il film mescola comicità e riflessione identitaria.

Regia, produzione e protagonisti del film Ti ripresento i tuoi

La regia è di Dany Boon, che firma anche la sceneggiatura insieme a Sarah Kaminsky. Ad esempio, il film è prodotto da Pathé, Les Productions du Ch’timi, TF1 Films Production, Solidaris e 26DB Productions, con distribuzione italiana a cura di Netflix e Sky. La durata è di 121 minuti e la lingua originale è il francese e il piccardo.

Attualmente, i protagonisti principali sono:

Dany Boon : Valentin Duquenne, designer parigino che nasconde le sue umili origini

: Valentin Duquenne, designer parigino che nasconde le sue umili origini Laurence Arné : Constance Brandt, compagna e collega di Valentin

: Constance Brandt, compagna e collega di Valentin Line Renaud : Suzanne Duquenne, madre affettuosa di Valentin

: Suzanne Duquenne, madre affettuosa di Valentin Pierre Richard : Jacques Duquenne, padre burbero di Valentin

: Jacques Duquenne, padre burbero di Valentin Guy Lecluyse : Gustave Duquenne, fratello di Valentin

: Gustave Duquenne, fratello di Valentin Valérie Bonneton : Louloute, ex fidanzata di Valentin

: Louloute, ex fidanzata di Valentin François Berléand : Alexander Brandt, padre di Constance

: Alexander Brandt, padre di Constance Juliane Lepoureau : Britney, nipote di Valentin

: Britney, nipote di Valentin Judi Beecher : Kate Fischer, giornalista

: Kate Fischer, giornalista Claudia Tagbo : Ministra della cultura

: Ministra della cultura Stéphane Pézerat : Logopedista

: Logopedista Aladin Reibel: Professor Rosenberg

Dove è stato girato?

Il film è stato girato principalmente a Parigi, con scene ambientate nel quartiere del Palais de Tokyo, in showroom di design e location urbane che riflettono il contrasto tra la vita borghese e le radici popolari del protagonista. In conclusione, alcune riprese si sono svolte anche nel nord della Francia, terra d’origine della famiglia Duquenne.

Trama del film Ti ripresento i tuoi

Valentin Duquenne, noto designer parigino, ha costruito la sua carriera nascondendo le proprie origini operaie del nord della Francia. Perciò, per tutti, è orfano. Ma quando la sua famiglia decide di raggiungerlo a Parigi per l’inaugurazione del suo showroom, il castello di bugie crolla.

Specificatamente, durante l’evento, Valentin ha un incidente che gli provoca amnesia retrograda: dimentica gli ultimi anni e torna a essere il ragazzo semplice e affettuoso di un tempo. In particolare, la sua compagna Constance cerca di aiutarlo a recuperare la memoria, mentre la famiglia lo riaccoglie con entusiasmo e qualche rancore.

Tra gag, incomprensioni e momenti toccanti, Valentin riscopre il valore delle sue radici e si trova davanti a una scelta: tornare alla vita sofisticata che aveva costruito o abbracciare la sua vera identità.

Spoiler finale

Valentin recupera la memoria, ma decide di non rinnegare più la sua famiglia. Allora, si riconcilia con i genitori, aiuta il fratello Gustave e accetta pubblicamente le sue origini. Allora, il film si chiude con una scena corale in cui Valentin, finalmente sereno, celebra l’unione tra il mondo che ha costruito e quello da cui proviene, dimostrando che l’amore e l’identità non si possono nascondere.

Cast completo del film Ti ripresento i tuoi