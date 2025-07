Poche ore fa, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix, ha debuttato Trainwreck Assalto all’Area 51. La produzione appartiene al genere documentario.

Trainwreck Assalto all’Area 51, regista e dove è girata

Realizzato da Netflix in collaborazione con la Left/Right Production, il documentario ha una durata di circa 70 minuti. Prodotto e girato negli Stati Uniti, il titolo è ideato da Jack Macinnes. Quest’ultimo ha curato anche la regia e la sceneggiatura.

Oltre che in Italia, la produzione è visibile in tutti gli altri paesi del mondo in cui il servizio è attivo. All’estero, è conosciuta con il titolo originale Trainwreck Storm Area 51.

Trainwreck Assalto all’Area 51, la trama

Trainwreck Assalto all’Area 51 racconta la storia vera accaduta nel 2019 e con protagonista Matty Roberts. Quest’ultimo, all’epoca dei fatti appena ventenne, ha deciso di creare un evento su Facebook dal titolo Assalto all’Area 51 – non potranno fermarci tutti.

L’idea alla base di tale gruppo, nelle intenzioni scherzoso, era quella di assaltare la base militare, famosa in tutto il mondo perché al centro delle cospirazioni secondo le quali sarebbero tenuti nascosti degli alieni.

Il gruppo ideato sul social da Matty Roberts è divenuto, in pochissimo tempo, virale e conosciuto in tutto il mondo, al punto da radunare, alla fine, più di un milione e quattrocento mila persone. Non tutte, in un primo momento, sembravano aver colto il vero spirito dell’iniziativa.

Da scherzo social a rischio di emergenza nazionale

In breve tempo, come racconta Trainwreck Assalto all’Area 51, la situazione è degenerata. L’esercito statunitense ha preso molto sul serio la questione, minacciando l’utilizzo della “forza letale” contro gli invasori che avrebbero assaltato fisicamente la base. Anche l’FBI è intervenuta nella vicenda, arrivando a contattare l’autore del gruppo Facebook.

Alla fine, l’assalto non è mai avvenuto e tutto è finito per il verso giusto. Il documentario, tuttavia, si concentra sulla potenza dello strumento dei social, dal quale è nato un evento che poteva trasformarsi in una seria emergenza per la sicurezza nazionale.

Trainwreck Assalto all’Area 51, le testimonianze

Nel corso del documentario prendono la parola numerosi testimoni e protagonisti della vicenda. In primis il già citato Matty Roberts, ovvero colui dal quale è partita l’idea di aprire il gruppo sul social. Sono intervistate, inoltre, numerose altre persone che hanno aderito al gruppo di Facebook.

Durante la produzione è raccolta la testimonianza di alcuni giornalisti, oltre che di membri delle forze dell’ordine, che raccontano, dal loro punto di vista, i tesissimi giorni dell’assalto che, poi, non c’è mai stato.