Assaporando Parigi, dal titolo originale Savoring Paris, è un film sentimentale statunitense del 2024 diretto da Clare Niederpruem. In onda su Rai 1, ha una durata di 84 minuti e racconta il viaggio interiore di una donna americana che, delusa dalla propria vita, si rifugia a Parigi per ritrovare sé stessa. Tra formaggi, incontri inattesi e scelte difficili, il film mescola romanticismo e riscoperta personale.

Regia, produzione e protagonisti del film Assaporando Parigi

Il film è diretto da Clare Niederpruem, regista nota per le sue commedie romantiche e adattamenti letterari. Generalmente, la produzione è firmata da Hallmark Media, con distribuzione italiana a cura di Rai.

Precedentemente, i protagonisti principali sono:

Bethany Joy Lenz: Ella, donna americana in crisi esistenziale

: Madre di Ella, simbolo delle aspettative familiari Florence Banks, Gergana Todorova, Vincent Molli, Nicolas Ullmann, Mikaël Fitoussi, Sydney Sainté, Nathan Cooper, Anya Firestone

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente a Parigi, con location nei quartieri di Montmartre, Le Marais, Rue Mouffetard e lungo la Senna. Per esempio, alcune scene sono ambientate in una tradizionale fromagerie e in un wine & cheese bar fittizio chiamato “La Cheddar-ie”. Dunque, la fotografia valorizza la luce naturale e i colori caldi della capitale francese.

Trama del film Assaporando Parigi

Ella, brillante ma frustrata professionista americana, viene scavalcata per una promozione e ignorata sul lavoro. Decide di mollare tutto e partire per Parigi, dove anni prima aveva assaggiato un formaggio che le aveva cambiato la vita.

Precedentemente, appena arrivata, incontra Serge, un burbero ma affascinante esperto di formaggi che la tratta con ironia e distacco. Ella ottiene uno stage non retribuito nella sua fromagerie, pagata in cinque tipi di formaggio al giorno. Per concludere, il lavoro manuale e l’immersione nella cultura gastronomica francese la trasformano lentamente.

In secondo luogo, nel frattempo, conosce Gaston, elegante critico gastronomico, e Clotilde, coinquilina vitale e imprevedibile. Tra scelte sentimentali e riflessioni personali, Ella impara a distinguere tra ciò che desidera davvero e ciò che le è stato imposto.

Spoiler finale

Ella decide di tornare momentaneamente negli Stati Uniti, ma si rende conto che la sua trasformazione è incompleta. Infatti, torna a Parigi con una nuova consapevolezza e apre un wine & cheese bar chiamato “La Cheddar-ie”, simbolo del compromesso tra la leggerezza americana e la profondità francese. Così, il film si chiude con Ella che assapora un pezzo di Comté sotto il sole, finalmente in pace con sé stessa.

