Il mio anno a Oxford è un film di genere commedia romantica e drammatica del 2025 diretta da Iain Morris, disponibile in streaming su Netflix dal primo agosto 2025. Tratto dal romanzo bestseller My Oxford Year di Julia Whelan, il film racconta la storia di una giovane americana che, arrivata a Oxford per inseguire i suoi sogni accademici, si ritrova coinvolta in una relazione intensa e complicata che cambierà per sempre la sua vita.

Regia, produzione e protagonisti del film Il mio anno a Oxford

Iain Morris, autore britannico, dirige il film. Invece, Allison Burnett e Melissa Osborne hanno scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è di Presque Isle Films e altre società. Infine, il film ha una durata di 100 minuti.

I protagonisti principali della storia sono:

Sofia Carson , nel ruolo di Anna De La Vega , una studentessa americana idealista.

, nel ruolo di , una studentessa americana idealista. Corey Mylchreest , che interpreta Jamie Davenport , un giovane professore di letteratura.

, che interpreta , un giovane professore di letteratura. Dougray Scott , nel ruolo di William Davenport , il padre di Jamie.

, nel ruolo di , il padre di Jamie. Catherine McCormack, che interpreta Antonia Davenport, la madre di Jamie.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene in Inghilterra. Ha usato, infatti, principalmente l’Università di Oxford. Le location, quindi, sono autentiche. La produzione, infatti, ha scelto ambienti reali. Voleva, così, valorizzare l’atmosfera storica del campus.

Trama del film Il mio anno a Oxford

La trama segue Anna De La Vega. Lei è una brillante studentessa americana. Ottiene, infatti, una borsa di studio per un anno a Oxford. Il suo obiettivo è studiare politica. L’incontro con Jamie Davenport, però, stravolge i suoi piani. Egli è un giovane professore affascinante. Tra i due, quindi, nasce un legame profondo. Si trasforma, così, in una relazione intensa e tormentata. Jamie, però, nasconde un segreto. Questo, infatti, mette a rischio il loro rapporto.

Spoiler finale

Nel finale, Jamie rivela di avere una malattia degenerativa. Decide, quindi, di allontanarsi da Anna. Vuole, infatti, proteggerla dal dolore. Anna, devastata, riflette sul significato dell’amore. I due, poi, si ritrovano per un ultimo confronto. Lì, scelgono di vivere pienamente il tempo che resta. Il film, perciò, si chiude con il ritorno di Anna a New York. Porta, infatti, con sé il ricordo di un amore che l’ha cambiata.

Cast completo del film Il mio anno a Oxford

Il cast del film unisce attori britannici e internazionali. Essi, infatti, danno vita a una storia d’amore profonda e letteraria.