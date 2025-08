Miss Italia, con l’edizione 2025, torna in Rai. La storica kermesse di bellezza, infatti, torna visibile sulla TV di Stato dopo anni di distanza.

Miss Italia 2025 Rai, il ritorno dopo sei anni di assenza

Miss Italia, con quella del 2025, giunge al traguardo della 83esima edizione. Come detto, con la prossima stagione lo storico concorso di bellezza fa il suo ritorno sulla Rai.

Tuttavia, la diretta non sarà proposta in televisione, bensì solamente in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

Miss Italia era lontano dalla Rai oramai da sei anni. L’ultima volta che è stata proposta sulla rete ammiraglia risale al 2019, quando il programma era in diretta su Rai 1. All’epoca, il format aveva tenuto compagnia a due milioni e 600 mila telespettatori, con il 19,58% di share. Sulla TV di Stato è andato in onda per decenni, fino al 2012, quando è passato a La7.

La finale visibile il 15 settembre

Oltre che in streaming su Rai Play, la finale di Miss Italia 2025 è proposta anche in diretta televisiva. A tal proposito, il punto di riferimento è San Marino RTV, fruibile sul canale 550 del digitale terrestre. Per Miss Italia si tratta del ritorno in tv dopo anni. Dal 2020 al 2024, infatti, la serata finale della kermesse era fruibile solamente in streaming.

La finale dell’edizione 2025 è prevista per il 15 settembre. La serata si svolge presso il Palasavelli, palazzetto dello sport situato a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo (Marche). A contendersi il titolo della ragazza più bella d’Italia vi saranno quaranta finaliste, provenienti da tutte le regioni italiane.

La selezione delle finaliste avverrà dal 2 al 5 settembre, quando 200 candidate si fronteggiano a Numana, rinomata località turistica posta a poca distanza da Ancona.

Miss Italia 2025 Rai, le parole della patron Patrizia Mirigliani

Il ritorno di Miss Italia sulla Rai è accolto con grande entusiasmo dalla patron Patrizia Mirigliani. Quest’ultima, ringraziando tutte le parti coinvolte, ha espresso gioia per lo sbarco della kermesse “sul grande palcoscenico televisivo“.

Roberto Sergio, Direttore Generale di RTV San Marino, ha invece affermato: “Questa collaborazione sottolinea l’impegno della nostra Tv e di Raiplay nel offrire contenuti di alta qualità e nel consolidare il suo ruolo come piattaforma di eccellenza per eventi di grande rilevanza sia a livello nazionale che internazionale“. In seguito, ha definito Miss Italia un “appuntamento imperdibile nel panorama dello spettacolo“, nonché “il primo talent che ha dato la possibilità a tante di ragazze di affermarsi successivamente nel mondo del cinema e della televisione“.