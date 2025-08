Perfect Match 3 è la terza stagione del dating show più audace di Netflix, disponibile in streaming dal primo agosto 2025. Condotto da Nick Lachey, il programma riunisce 22 single provenienti dai reality più famosi della piattaforma (Love Is Blind, Too Hot to Handle, The Ultimatum, The Circle, Dated & Related) e, per la prima volta, anche da show esterni come The Bachelor, Love Island USA e Siesta Key. Tra sfide di compatibilità, strategie spietate e colpi di scena romantici, la stagione promette di essere la più drammatica di sempre.

Location Perfect Match 3?

La terza stagione si svolge in una villa tropicale da sogno. Questa location, infatti, è un punto fisso del format. Presenta, però, nuove ambientazioni esterne per le sfide. Netflix non ha rivelato il luogo esatto. Tuttavia, si presume che la troupe abbia girato in America Latina. La villa, inoltre, favorisce intimità, tensione e spettacolo. Offre, infatti, camere condivise e spazi per le nomination.

Il format di Perfect Match 3

In ogni episodio, i concorrenti formano coppie compatibili. Lo fanno, infatti, per restare nella villa. Le coppie vincenti, quindi, ottengono il potere di manipolare il gioco. Dietro ogni abbraccio, però, si nasconde una strategia. L’amore, quindi, è reale o solo un mezzo per vincere? Tra baci bendati ed ex che tornano, i partecipanti affrontano molte prove. Devono, infatti, dimostrare di essere la “coppia perfetta”.

Quando va in onda la finale?

La finale andrà in onda il 15 agosto 2025. Le coppie rimaste, quindi, affronteranno l’ultima prova. Secondo le anticipazioni, una delle coppie più amate è quella di Amber “AD” e Ollie. Essi, infatti, si sono fidanzati ufficialmente durante le riprese. Non mancheranno, però, tradimenti e scelte scioccanti. Queste, infatti, potrebbero ribaltare il risultato.

I concorrenti di Perfect Match 3

Il cast della terza stagione unisce volti noti da diversi reality show, creando un mix esplosivo di personalità.