Il film Din Don 9: Paesani spaesati è il nono, esilarante capitolo della fortunata saga comica italiana, che va in onda in prima serata su Italia 1. Sotto la regia esperta di Raffaele Mertes, il film porta nuovamente sullo schermo le avventure strampalate di Don Donato e della sua bizzarra comunità. Questa volta, infatti, li troviamo alle prese con un misterioso tesoro nascosto e l’organizzazione di un evento colossale in un parco tematico alle porte di Roma.

Regia, produzione e protagonisti del film Din Don 9

Alla regia troviamo ancora una volta Raffaele Mertes, che dirige con mano sicura il collaudato gruppo di attori. Inoltre, la produzione è curata da Sunshine Production in collaborazione con Mediaset. Il film è ambientato interamente tra le suggestive scenografie di Cinecittà World e Roma World, due parchi a tema situati vicino a Roma, che diventano protagonisti essi stessi della storia. I protagonisti principali sono, come sempre, le colonne portanti della saga: Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti e Nicole Murgia.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato l’intero film all’interno dei parchi tematici Cinecittà World e Roma World, situati a Castel Romano, nei pressi di Roma. Di conseguenza, le location offrono ambientazioni cinematografiche uniche e scenografie spettacolari ispirate all’antica Roma, che si rivelano perfette per le gag surreali, gli equivoci e le rocambolesche avventure della commedia.

Trama del film Din Don 9

La storia inizia con Don Donato (interpretato da Enzo Salvi) che guida la sua allegra congrega di paesani in gita a Roma World. Lo scopo del viaggio, tuttavia, non è solo di svago. Infatti, il gruppo è lì per aiutare nei preparativi delle imminenti nozze tra i loro amici Luna (Nicole Murgia) e Luigi (Andrea Dianetti). L’armonia, però, viene presto sconvolta dall’arrivo di Ancelo, il fratello gemello del Vescovo (entrambi interpretati da un esilarante Maurizio Mattioli). Ancelo è un personaggio ambiguo e losco, tornato dall’Argentina con un unico obiettivo: mettere le mani su una preziosa eredità composta da 12 lingotti d’oro, che un loro avo ha nascosto da qualche parte nel parco.

Come se non bastasse, la situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di un sedicente sceicco di nome Al Kabib. Quest’ultimo si presenta come il nuovo socio di maggioranza del parco e manifesta l’intenzione di acquistare l’intera struttura per trasformarla. Per questo motivo, di fronte al rischio di perdere il parco e il luogo delle nozze, Don Donato decide di passare all’azione. La sua idea geniale è organizzare un gigantesco evento di Capodanno, con l’obiettivo di attirare oltre 10.000 spettatori e dimostrare così il valore del parco. Inizia così una folle avventura tra travestimenti improbabili, cacce al tesoro e una comicità surreale che coinvolge tutto il gruppo.

Spoiler finale

Nel gran finale, ambientato durante il successo dell’evento di Capodanno a Roma World, il piano di Don Donato si rivela vincente. Proprio mentre la festa è al culmine, Don Donato scopre per caso che i famosi lingotti d’oro erano nascosti proprio sotto il palco principale. Allo stesso tempo, Olivia e Don Gabriele trovano le prove che smascherano il vero piano di Ancelo. Infatti, il suo reale intento non era solo quello di trovare l’oro, ma anche di sabotare le nozze per impossessarsi dell’intera eredità.

Alla fine, con Ancelo messo fuori gioco, il parco viene definitivamente salvato grazie agli incassi record dell’evento. Di conseguenza, le nozze tra Luna e Luigi si possono finalmente celebrare in un’atmosfera di gioia, tra fuochi d’artificio e gli applausi di tutti. Come da tradizione, Don Donato chiude il film con una delle sue battute iconiche, che lascia tutti a festeggiare.

Cast completo del film Din Don 9

Il cast, come da tradizione per la saga, riunisce volti noti e amati della comicità italiana, le cui interpretazioni brillanti e surreali sono il cuore pulsante dei film di Din Don.