Perry Mason: Serata col morto è un avvincente film per la televisione del 1994 che Helaine Head dirige con eleganza, in onda su Top Crime. Questo capitolo fa parte della celebre serie di TV movie dedicati al leggendario avvocato. Tuttavia, in questo episodio, a causa di un impegno improrogabile, il protagonista lascia temporaneamente la scena al suo amico e stimato collega William “Wild Bill” McKenzie, interpretato dal grande Hal Holbrook. Di conseguenza, è lui a trovarsi al centro di un’intricata indagine che ruota attorno a un omicidio avvenuto in diretta durante una popolare trasmissione televisiva.

Regia, produzione e protagonisti del film Perry Mason: Serata col morto

Helaine Head firma la regia, mentre Joyce Burditt e Bruce Franklin Singer scrivono la sceneggiatura. Inoltre, la produzione è frutto della collaborazione tra Dean Hargrove Productions, Viacom Productions e The Fred Silverman Company, con un’elegante ambientazione principale a Washington D.C..

I protagonisti principali sono:

Hal Holbrook interpreta William “Wild Bill” McKenzie , un avvocato arguto e tenace, amico di lunga data di Perry Mason.

interpreta , un avvocato arguto e tenace, amico di lunga data di Perry Mason. Barbara Hale veste ancora i panni dell’insostituibile Della Street , la storica e fidata assistente di Mason, qui al fianco di McKenzie.

veste ancora i panni dell’insostituibile , la storica e fidata assistente di Mason, qui al fianco di McKenzie. William R. Moses è Ken Malansky , il giovane e intraprendente avvocato investigatore del team.

è , il giovane e intraprendente avvocato investigatore del team. James Stephens interpreta Daniel Kingman , un geniale campione di scacchi che diventa il principale sospettato dell’omicidio.

interpreta , un geniale campione di scacchi che diventa il principale sospettato dell’omicidio. Robin Leach veste i panni di Adrian Lye, il cinico e provocatorio conduttore televisivo, nonché la vittima del delitto.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film interamente negli Stati Uniti, scegliendo come location principale la capitale Washington D.C.. Infatti, le riprese si sono svolte in lussuosi hotel e in ambientazioni interne meticolosamente ricreate per rappresentare studi televisivi, camere d’albergo e, naturalmente, suggestive aule di tribunale. Allo stesso tempo, alcune scene esterne offrono affascinanti scorci urbani della capitale americana.

Trama del film Perry Mason: Serata col morto

La storia prende il via quando Perry Mason, dovendo assentarsi per un impegno, chiede al suo amico William McKenzie di sostituirlo come oratore principale a un’importante conferenza per avvocati che si tiene a Washington D.C.. Nello stesso hotel, tuttavia, si sta girando una puntata speciale del talk show “Lifestyles of the Rich and Famous”, condotto dal velenoso Adrian Lye. Tra gli ospiti illustri c’è anche il campione di scacchi Daniel Kingman, un caro amico di McKenzie.

Durante la diretta televisiva, Lye provoca deliberatamente Daniel, umiliandolo pubblicamente. Questo scatena un violento alterco tra i due, ripreso dalle telecamere. Poco dopo, la trasmissione viene interrotta e Adrian Lye viene trovato morto nel suo camerino, ucciso da un potente veleno. Di conseguenza, a causa del movente e della lite avvenuta poco prima, la polizia arresta immediatamente Daniel. Pertanto, McKenzie, convinto dell’innocenza del suo amico, decide di assumerne la difesa. Inizia così un’indagine complessa, in cui l’avvocato può contare sul prezioso aiuto di Della Street e Ken Malansky. Scavando nella vita della vittima, il team scopre presto che Lye era un uomo spregevole che ricattava tutti i partecipanti al suo show. Di colpo, quindi, ognuno di loro diventa un potenziale sospettato con un ottimo movente per uccidere.

Spoiler finale

Nel classico e avvincente finale in tribunale, ambientato a Washington D.C., McKenzie, attraverso un’arringa impeccabile e un colpo di scena magistrale, riesce a smascherare il vero colpevole. L’assassina, infatti, è Margo, l’insospettabile assistente personale di Lye.

Il suo vero nome è Debra Walters, ed è la figlia segreta di una delle ospiti dello show, ricattata senza pietà dalla vittima. Margo, quindi, ha ucciso Lye per proteggere sua madre. Grazie a una prova chiave che McKenzie presenta a sorpresa in aula, la donna crolla e confessa l’omicidio. Di conseguenza, Daniel Kingman viene completamente scagionato. Il film si chiude quindi con McKenzie, Della e Ken che riflettono insieme sull’ambiguità delle relazioni umane e sull’eterno valore della giustizia, che ancora una volta ha trionfato.

Cast completo del film Perry Mason: Serata col morto

Il cast del film riunisce volti molto noti della televisione americana, che regalano interpretazioni eleganti, intense e perfettamente in linea con lo stile della serie.