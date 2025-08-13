Arriva su Prime Video l’attesissima commedia d’azione Il blindato dell’amore (titolo originale: The Pickup). Il film, infatti, diretto dal re della commedia Tim Story, unisce la leggenda Eddie Murphy e il talento irriverente di Pete Davidson in una coppia esplosiva. Di conseguenza, la pellicola mescola inseguimenti mozzafiato, battute taglienti e continui colpi di scena, in una giornata che inizia con un semplice ritiro di contanti e finisce nel bel mezzo di una rapina da 60 milioni di dollari.

Regia, produzione e protagonisti del film Il blindato dell’amore

Tim Story, già acclamato regista di successi come Poliziotto in prova e The Blackening, firma la regia di questa pellicola. Inoltre, Kevin Burrows e Matt Mider scrivono la sceneggiatura, mentre Amazon MGM Studios cura la produzione. È interessante notare che lo stesso Eddie Murphy figura anche come produttore esecutivo, a testimonianza del suo pieno coinvolgimento nel progetto.

I protagonisti principali sono:

Eddie Murphy

Pete Davidson

Keke Palmer

Eva Longoria

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film interamente negli Stati Uniti, scegliendo come location principale la città di Atlanta, in Georgia, durante l’aprile del 2024. Le riprese, inoltre, hanno coinvolto un vero furgone blindato e sono state segnate da alcune complicazioni, tra cui un incidente stradale che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze.

Trama del film Il blindato dell’amore

La storia presenta Russell (Eddie Murphy), una guardia giurata veterana, precisa fino alla noia e ormai disillusa dalla vita, che sta per festeggiare il suo 25º anniversario di matrimonio con l’amata moglie Natalie (Eva Longoria). Al suo fianco, tuttavia, c’è il suo nuovo collega Travis (Pete Davidson), un ragazzo giovane, impulsivo e perennemente distratto. Infatti, Travis ha appena conosciuto una donna tanto bella quanto magnetica, Zoe (Keke Palmer), senza sospettare minimamente che lei sia la geniale mente di una rapina multimilionaria. Di conseguenza, durante quello che doveva essere un banale prelievo di contanti, i due vengono assaliti da una banda di criminali professionisti. A questo punto, Russell e Travis si ritrovano costretti a collaborare in un piano che va ben oltre il semplice furto: il vero obiettivo, infatti, è un colpo epico, un attacco a un casinò che vale ben 60 milioni di dollari.

Spoiler finale

Nel finale adrenalinico, dopo una fuga rocambolesca per le strade della città, Russell e Travis si trovano faccia a faccia con la verità. Infatti, scoprono che Zoe ha orchestrato tutto con un piano meticoloso, che include un volo privato già pronto per portarla a Bali, dove intende rifugiarsi con il bottino. Nonostante abbiano subito ricatti e minacce per tutta la giornata, i due protagonisti prendono una decisione inaspettata. Riconoscendo in lei una mente brillante e scoprendo che la sua motivazione è legata a una personale vendetta contro un potente criminale, decidono di lasciarla andare. Il film si chiude quindi con Russell che finalmente può tornare a casa dalla moglie per festeggiare il suo anniversario, mentre Travis rimane a riflettere profondamente sulle sue scelte e su una giornata che, senza dubbio, ha cambiato entrambi per sempre.

Cast completo del film Il blindato dell’amore

Il cast del film, infine, è ricco di volti noti e riunisce magistralmente veterani della commedia e nuove, talentuose leve del cinema d’azione.