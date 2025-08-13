Sleeping Dogs è il film thriller psicologico, disponibile su Prime Video, che Adam Cooper dirige con grande abilità, portando sullo schermo un cast eccezionale guidato da Russell Crowe e Karen Gillan. Il film, infatti, è l’adattamento cinematografico dell’acclamato romanzo Il libro degli specchi di Eugen Ovidiu Chirovici. Di conseguenza, la pellicola affronta temi complessi come la memoria, la natura scivolosa della verità e il peso della colpa, attraverso un’indagine che si intreccia in modo inestricabile con il declino cognitivo del suo protagonista.

Regia, produzione e protagonisti del film Sleeping Dogs

Adam Cooper firma la regia, scrivendo anche la sceneggiatura insieme a Bill Collage. Inoltre, Nickel City Productions e Highland Film Group producono il film, che Prime Video distribuisce per il pubblico italiano.

I protagonisti principali sono:

Russell Crowe , che offre un’intensa interpretazione nel ruolo di Roy Freeman.

, che offre un’intensa interpretazione nel ruolo di Roy Freeman. Karen Gillan , che interpreta la misteriosa e seducente Laura Baines.

, che interpreta la misteriosa e seducente Laura Baines. Marton Csokas, nel ruolo della vittima, il Dr. Joseph Wieder.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato Sleeping Dogs tra gli Stati Uniti e l’Australia. In particolare, ha ambientato gran parte delle riprese a Sydney, sfruttando varie location universitarie e residenziali per ricreare l’ambientazione della storia. Di conseguenza, le atmosfere cupe e i paesaggi urbani accentuano il senso di smarrimento e la frammentazione mentale che affliggono il protagonista.

Trama del film Sleeping Dogs

La storia segue Roy Freeman (Russell Crowe), un ex detective della omicidi la cui mente sta lentamente svanendo a causa di una diagnosi di Alzheimer. Per questo motivo, nel disperato tentativo di aggrapparsi ai suoi ricordi, si sottopone a una terapia sperimentale che promette di stimolare le aree danneggiate del suo cervello. Tuttavia, durante il trattamento, un vecchio caso riemerge con prepotenza dalle nebbie del suo passato: l’omicidio brutale del professor Joseph Wieder, un’indagine che lui stesso aveva condotto dieci anni prima. La situazione, inoltre, precipita quando scopre che l’uomo che lui aveva contribuito a far condannare per quel delitto, Isaac Samuel, si trova ora nel braccio della morte e continua a proclamarsi innocente.

Spinto quindi da un’ondata di dubbi e da nuove, inquietanti informazioni, Roy decide di riaprire l’indagine, lottando contro la sua stessa mente che lo tradisce. Con l’aiuto dell’avvocatessa Emily Dietz, si immerge di nuovo in un labirinto di testimonianze contraddittorie, al centro del quale si trova la figura enigmatica di Laura Baines (Karen Gillan), una donna misteriosa e affascinante, all’epoca legata sentimentalmente al professore. La sua memoria frammentata, di conseguenza, lo costringe a ricostruire il passato come un puzzle, attraverso vecchi documenti, registrazioni e improvvise, dolorose intuizioni, in un viaggio che non è solo investigativo, ma profondamente personale.

Spoiler finale

Nel finale carico di tensione, Roy Freeman scopre che il caso è infinitamente più complesso e oscuro di quanto ricordasse. Infatti, le nuove prove che emergono indicano non solo che Isaac Samuel è quasi certamente innocente, ma anche che Roy stesso, all’epoca, ebbe un ruolo molto più profondo e ambiguo nell’indagine, arrivando forse a compromettere la verità per proteggere qualcuno. Il colpo di scena definitivo arriva quando Roy, grazie a un’intuizione scatenata dalla terapia, ricorda un dettaglio cruciale che lo collega direttamente e in modo sconvolgente al vero movente dell’omicidio.

Di conseguenza, il film si chiude con un Roy pienamente consapevole della sua fragilità mentale ma determinato a fare la cosa giusta. Decide quindi di rivelare tutto ciò che ha scoperto e ricordato, accettando le terribili conseguenze personali e cercando di ristabilire la giustizia, prima che la sua memoria svanisca per sempre.

Cast completo del film Sleeping Dogs

Infine, il cast di Sleeping Dogs unisce star internazionali e attori di grande intensità, in un thriller psicologico che gioca magistralmente con la percezione e i labirinti della memoria.