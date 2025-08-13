Poly film Rai 1
Poly: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 1

Angela Grimaldi
13 Agosto 2025
0 Commenti

Questa sera in prima tv su Rai1 va in onda Poly, un toccante film per famiglie che il regista Nicolas Vanier dirige con grande maestria. Ambientato nel cuore del sud della Francia, il film, infatti, racconta la storia di un’amicizia speciale e indimenticabile tra una bambina e un pony. Di conseguenza, si sviluppa in un emozionante viaggio che celebra la libertà, l’amore per la natura e il coraggio di lottare per ciò che è giusto.

La protagonista Cécile (Elisa de Lambert) e il pony Poly in una scena del film, che mostra il loro legame speciale in un paesaggio naturale.

Regia, produzione e protagonisti del film Poly

Nicolas Vanier, noto per i suoi film a tema naturalistico, firma la regia di questa pellicola. Inoltre, la produzione è curata da Bonne Pioche Cinéma e SND Groupe M6, con una distribuzione italiana affidata a Rai1 e successivamente a Prime Video.
I protagonisti principali sono:

  • Elisa de Lambert: Cécile
  • Julie Gayet: Louise
  • François Cluzet: Victor
  • Patrick Timsit: Brancalou

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film interamente in Francia, scegliendo come location principali la splendida regione dell’Occitania. In particolare, le riprese si sono concentrate tra i suggestivi paesaggi rurali del Gard e le maestose colline del Cévennes. Di conseguenza, queste location autentiche non sono solo uno sfondo, ma contribuiscono attivamente a creare un’atmosfera bucolica e poetica, perfetta per una storia di fuga e rinascita.

Uno dei suggestivi paesaggi rurali della regione dell'Occitania in Francia, dove è stato girato il film Poly.

Trama del film Poly

La storia inizia quando Cécile, una bambina di dieci anni, si trasferisce insieme a sua madre Louise in un piccolo villaggio dell’Occitania, dopo la dolorosa separazione dei suoi genitori. All’inizio, Cécile fatica ad ambientarsi e si sente isolata dai suoi coetanei. Tuttavia, la sua vita cambia improvvisamente con l’arrivo di un circo itinerante. Proprio qui, infatti, scopre Poly, un pony dall’aria triste e visibilmente maltrattato dal suo proprietario. Immediatamente, Cécile stringe un legame profondo e silenzioso con l’animale, riconoscendo in lui la sua stessa solitudine. Quando capisce che Poly è in grave pericolo, senza esitazione, decide di liberarlo e di fuggire con lui. Inizia così un’avventura on the road, un viaggio disperato attraverso le splendide campagne del Gard e le selvagge colline del Cévennes, alla ricerca di un rifugio sicuro, lontano dalla crudeltà degli uomini.

Spoiler finale

Nel finale ricco di tensione, Cécile e Poly si trovano braccati dai responsabili del circo, che li hanno quasi raggiunti. Proprio quando tutto sembra perduto, però, trovano un aiuto insperato in Victor, un uomo burbero e solitario che vive isolato tra le colline del Cévennes. Inizialmente diffidente, Victor viene toccato dal coraggio della bambina e decide di proteggerli. Grazie al suo aiuto fondamentale, infatti, Cécile riesce non solo a salvarsi, ma anche a denunciare pubblicamente i maltrattamenti subiti dal pony. Di conseguenza, le autorità intervengono e garantiscono a Poly una nuova vita, finalmente libero in una riserva naturale. Il film si chiude quindi con Cécile che, grazie a questa avventura, ritrova fiducia in sé stessa e un nuovo equilibrio con la sua famiglia, mentre i magnifici paesaggi dell’Occitania accompagnano il loro sereno nuovo inizio.

La scena finale del film Poly, con Cécile e il pony che hanno trovato la libertà e la serenità nei paesaggi del Cévennes.

Cast completo del film Poly

Il cast riunisce attori francesi di grande talento e sensibilità, che riescono a dare vita a una storia delicata, commovente e profondamente coinvolgente.

  • Elisa de Lambert: Cécile
  • Julie Gayet: Louise
  • François Cluzet: Victor
  • Patrick Timsit: Brancalou
  • Orian Castano: Pablo
  • Yohann Drouin: Bruno
  • Alain Bouzigues: ispettore
  • Antoine Duléry: veterinario
  • Sabrina Seyvecou: insegnante
  • Jean-François Perrier: domatore

