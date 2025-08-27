Innanzitutto, il film Il club dei delitti del giovedì si presenta come un giallo ironico e raffinato che il regista Chris Columbus dirige, traendo ispirazione dal bestseller internazionale di Richard Osman. In particolare, il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 28 agosto 2025 e porterà sullo schermo un singolare quartetto di pensionati investigatori, residenti in una struttura di lusso nel Regno Unito.

Regia, produzione e protagonisti del film Il club dei delitti del giovedì

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Chris Columbus, un nome celebre per titoli come Harry Potter e Mrs. Doubtfire. Invece, Katy Brand, Suzanne Heathcote e lo stesso Columbus firmano la sceneggiatura, mentre la produzione è il risultato di una collaborazione tra Amblin Entertainment, 1492 Pictures e Netflix. Inoltre, il film vanta un cast assolutamente stellare: infatti, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie interpretano i ruoli dei quattro pensionati con un’insolita passione per i delitti.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente nel Regno Unito, utilizzando principalmente gli Shepperton Studios e alcune località suggestive come Fairhaven, nel Kent e nel Surrey. Nello specifico, le ambientazioni ricreano con cura la residenza per anziani Coopers Chase, un luogo elegante e misterioso che, per atmosfera, ricorda la celebre Downton Abbey.

Trama del film Il club dei delitti del giovedì

Analizzando la trama, la storia si svolge in una lussuosa residenza per pensionati nel Kent, dove quattro amici si riuniscono ogni giovedì con lo scopo di risolvere vecchi casi di omicidio irrisolti. Nello specifico, Elizabeth (Helen Mirren), un’ex agente segreto, Ron (Pierce Brosnan), un ex sindacalista, Ibrahim (Ben Kingsley), un ex psichiatra, e Joyce (Celia Imrie), un’ex infermiera, formano il cosiddetto “Club dei delitti del giovedì”. Tuttavia, quando un imprenditore locale viene trovato morto proprio all’interno della loro comunità, il loro gioco si trasforma improvvisamente in un’indagine reale, che li porterà a districarsi tra colpi di scena e intuizioni brillanti.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, dopo varie peripezie, il gruppo scopre che l’omicidio è in realtà legato a un vecchio caso che qualcuno aveva insabbiato anni prima. Di conseguenza, Elizabeth, grazie alla sua esperienza, riesce a smascherare il colpevole con un piano decisamente astuto, mentre Joyce, in modo del tutto inaspettato, trova un indizio decisivo nascosto all’interno di una torta. In definitiva, il film si chiude con il club che, soddisfatto del risultato, decide di continuare le sue indagini, trasformando così un semplice passatempo in una missione permanente.

Cast completo del film Il club dei delitti del giovedì

Per concludere, il cast si compone di vere e proprie leggende del cinema britannico e di volti noti della TV, i quali risultano perfetti per incarnare l’ironia e la saggezza dei protagonisti.