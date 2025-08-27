Mercoledì 27 agosto prendono il via gli Europei di basket 2025. Fra le Nazionali protagoniste c’è anche quella italiana, le cui partite sono proposte, in diretta, anche in chiaro.

Europei di basket 2025, l’Italia inserita nel gruppo C

Gli Europei di basket 2025 si svolgono in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. L’ultima edizione si è svolta nel 2022, quando la vittoria è andata alla Spagna, capace di sconfiggere, in finale, la Francia.

Proprio la Spagna è una delle nazionali che deve affrontare l’Italia nella prima fase, quella dei gironi. Gli Azzurri guidati da Gianmarco Pozzecco sono inseriti nel raggruppamento C e scendono in campo, per il debutto, il 28 agosto, alle 20:30 contro la Grecia. Il 30 agosto, alle 14:00, è la volta del match contro la Georgia. Il terzo impegno è in calendario il 31 agosto, quando alle 20:30 si svolge Bosnia Erzegovina-Italia. Il 2 settembre, i nostri portacolori sfidano la Spagna campione in carica. La fase a gironi giunge al termine il 4 settembre, con la partita delle 17:15 contro il Cipro.

La programmazione tv di Sky

Gli Europei di basket 2025 sono proposti, in diretta, in primis da Sky. Per la fase a gironi, Sky Sport propone due o tre partite al giorno, affiancate dagli studi di approfondimento al via alle 12:45 ed alle 18:00 sulla rete tematica Sky Sport 24.

I match con protagoniste le compagini internazionali sono raccontate, dagli studi di Milano, da Geri De Rosa ed Andrea Solani con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi.

Le sfide dell’Italia, invece, sono raccontate, direttamente dal palazzetto, da Flavio Tranquillo e da Davide Pessina. Con loro c’è Gaia Accoto, che effettua le interviste ai protagonisti. Gli studi che precedono e seguono le sfide della Nazionale sono guidati da Francesco Bonfardeci.

Oltre che in televisione, Sky garantisce la messa in onda dei faccia a faccia anche in streaming su Sky Go e Now TV.

Europei di basket 2025, l’Italia visibile anche sulla Rai

Gli appuntamenti dell’Italia agli Europei di basket 2025 sono proposti anche in diretta e in chiaro sulle reti Rai. Nonostante il palinsesto definitivo non sia ancora stato comunicato, tutti gli impegni degli Azzurri nella fase a gironi sono inseriti nei palinsesti di Rai 2. In streaming, inoltre, è possibile seguire i match su Rai Play.

La telecronaca degli appuntamenti è affidata a Maurizio Fanelli. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Alessandro De Pol. Gli spazi di approfondimento in studio che precedono e seguono le partite sono condotti da Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda.