Royal-ish Principessa per caso è il film romantico e fiabesco che Rai2 trasmette, parte della programmazione dedicata alle produzioni Hallmark. In particolare, si tratta di una commedia sentimentale che mescola sogni da principessa, identità nascoste e legami familiari, il tutto ambientato tra parchi divertimento e palazzi reali.

Regia, produzione e protagonisti del film Royal-ish Principessa per caso

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Jonathan Wright, un autore noto per diverse produzioni Hallmark. Invece, Hallmark Channel, in collaborazione con Hideaway Pictures, ha curato la produzione, con sede in Canada. Inoltre, a guidare il cast, affiancati da un gruppo giovane e brillante, ci sono Nichole Sakura e William Moseley.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa pellicola principalmente in Ontario, Canada, effettuando le riprese negli studi di North Bay e in location che simulano il regno immaginario di Bella Moritz. Nello specifico, la produzione ha girato le scene ambientate nel parco divertimenti in un vero luna park canadese, mentre invece ha ricreato gli interni del palazzo reale a Toronto.

Trama del film Royal-ish Principessa per caso

Analizzando la trama, la storia si concentra su Lacey Pope, interpretata da Nichole Sakura, una giovane che lavora da anni come “Princess Sweet Pea” in un parco divertimenti americano. Tuttavia, la sua vita cambia improvvisamente quando incontra Rose, una vera principessa del regno di Bella Moritz, e suo padre Henry, interpretato da William Moseley. Infatti, Rose è traumatizzata da una caduta da cavallo e, di conseguenza, rifiuta di partecipare al rito reale dell’Ordine del Giglio. Pertanto, Henry, nel tentativo di aiutare sua figlia, invita Lacey a seguirli a Bella Moritz, dove la sua spontaneità e il suo spirito positivo porteranno una ventata di cambiamento.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Henry torna in America per dichiarare il suo amore a Lacey, la quale, nel frattempo, ha lasciato il suo lavoro al parco per inseguire nuovi sogni. A questo punto, la regina Eloise approva la loro relazione, e Rose supera finalmente le sue paure, partecipando all’evento reale. In definitiva, il racconto si chiude con una proposta di matrimonio e una nuova, felice vita per tutti i protagonisti.

Cast completo del film Royal-ish Principessa per caso

Per concludere, il cast riunisce volti noti delle produzioni Hallmark e giovani interpreti, in ruoli fiabeschi e contemporanei.