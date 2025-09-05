Venerdì 5 settembre torna in onda, con un nuovo appuntamento, la soap opera Tradimento. La dizi turca è visibile su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 circa.

Tradimento 5 settembre, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Tradimento ha fatto ritorno nella programmazione tv della rete ammiraglia del Biscione lo scorso 29 agosto, dopo alcune settimane di pausa estiva. La soap ha fatto registrare, comunque, dei buoni ascolti. Il titolo ha tenuto compagnia a due milioni e 40 mila telespettatori, per una share del 16,4%. Si tratta di un dato che ha permesso, a Canale 5, di sconfiggere la concorrenza, risultando essere la rete più vista in prima serata.

Tradimento 5 settembre, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, venerdì 5 settembre, Selin, dopo aver sparato Tolga, finisce agli arresti. L’uomo, invece, è trasportato immediatamente in ospedale, dove è sottoposto ad un intervento chirurgico di emergenza per rimuovere i tre proiettili che ha ancora in corpo. Le condizioni di Tolga sono gravissime e lotta per sopravvivere.

Al tempo stesso, Selin finisce in cella con l’accusa di tentato omicidio. Nonostante la sua situazione sia compromessa, si rifiuta di testimoniare, non parla e non chiede neanche di essere assistita legalmente da un avvocato. Serra, invece, appena scopre della sparatoria si trasferisce da Alper, un suo amico. Oltan ed Oylum, poi, accorrono subito in ospedale e il dottore li informa delle condizioni di Tolga.

Spoiler finale

Durante Tradimento del 5 settembre, la protagonista Guzide scopre dell’esistenza della presunta relazione fra Sezai e Kadriye. Decide, così, di chiudere definitivamente la relazione con il partner e comunica alla sua famiglia la volontà di chiedere il divorzio. Infine, in ospedale, Tolga continua ad essere grave: per rimanere in vita ha bisogno di sottoporsi ad un trapianto di rene.

Tradimento 5 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera che procede, con una nuova puntata, nella prima serata di Canale 5 e fruibile anche in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.