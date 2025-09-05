Innamorarsi a Tahiti film Rai 2
Innamorarsi a Tahiti: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai2

Angela Grimaldi
5 Settembre 2025 2 Minuti di lettura
Innamorarsi a Tahiti è il film sentimentale americano del 2023 che Rai2 trasmette il 5 settembre alle ore 23:30. In particolare, si tratta di una storia d’amore delicata e avventurosa, ambientata tra le acque cristalline della Polinesia Francese, che racconta di sogni, incontri inaspettati e legami familiari.

I due protagonisti, Brielle e Marcus, in una scena romantica sulla spiaggia di Tahiti.

Regia, produzione e protagonisti del film Innamorarsi a Tahiti

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo John Lyde, un autore noto per le sue commedie romantiche e produzioni indipendenti. Invece, Silver Peak Productions e Mainstay Pro curano la produzione, con sede negli Stati Uniti. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che mescola emozione e paesaggi mozzafiato ci sono Lary Muller, Oran Stainbrook, Tatum Chiniquy e James Gaisford.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa pellicola tra gli Stati Uniti e Tahiti, effettuando riprese reali nelle lagune e sulle spiagge della Polinesia Francese. Nello specifico, la produzione ha girato le scene subacquee e le escursioni in barca nelle acque di Papeete, mentre invece ha ricreato gli interni in studio, nello Utah.

Un paesaggio mozzafiato di Tahiti, una delle location principali del lungometraggio.

Trama del film Innamorarsi a Tahiti

Analizzando la trama, la storia si concentra su Brielle, interpretata da Tatum Chiniquy, una giovane che organizza gite in barca a Tahiti e, allo stesso tempo, si prende cura del padre disabile. Nel tempo libero, inoltre, esplora i fondali marini alla ricerca di oggetti smarriti da restituire ai legittimi proprietari. Un giorno, infatti, trova un anello appartenente a Marcus, un militare in congedo. Di conseguenza, i due si incontrano e cominciano a trascorrere del tempo insieme, tra escursioni, confidenze e momenti con la famiglia di Brielle. Pertanto, il legame tra loro cresce, ma entrambi devono affrontare le proprie paure e responsabilità prima di potersi lasciare andare all’amore.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Marcus decide di restare a Tahiti, rinunciando a un importante incarico militare per poter stare con Brielle. Lei, a sua volta, dopo aver superato il senso di colpa per aver lasciato il padre da solo, accetta di vivere il suo sogno e parte per un viaggio in barca a vela con Marcus. In definitiva, il racconto si chiude con una scena romantica al tramonto, tra le acque cristalline della Polinesia Francese.

Una scena romantica tratta dal finale della pellicola, con i protagonisti che si baciano al tramonto.

Cast completo del film Innamorarsi a Tahiti

Per concludere, il cast riunisce attori emergenti e volti noti del circuito indipendente americano, in una storia che valorizza sia i paesaggi sia i sentimenti.

  • Lary Muller: Padre di Brielle
  • Oran Stainbrook: Marcus
  • Tatum Chiniquy: Brielle
  • James Gaisford: Amico di Marcus
  • Monica Moore Smith: Sorella di Brielle
  • Brad Robins: Comandante della marina
  • Tim Threlfall: Medico locale

Angela Grimaldi

Giornalista esperta delle arti dello spettacolo. Alla continua ricerca del filo rosso che unisce il grande e il piccoolo schermo.

