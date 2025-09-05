Innamorarsi a Tahiti è il film sentimentale americano del 2023 che Rai2 trasmette il 5 settembre alle ore 23:30. In particolare, si tratta di una storia d’amore delicata e avventurosa, ambientata tra le acque cristalline della Polinesia Francese, che racconta di sogni, incontri inaspettati e legami familiari.

Regia, produzione e protagonisti del film Innamorarsi a Tahiti

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo John Lyde, un autore noto per le sue commedie romantiche e produzioni indipendenti. Invece, Silver Peak Productions e Mainstay Pro curano la produzione, con sede negli Stati Uniti. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che mescola emozione e paesaggi mozzafiato ci sono Lary Muller, Oran Stainbrook, Tatum Chiniquy e James Gaisford.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa pellicola tra gli Stati Uniti e Tahiti, effettuando riprese reali nelle lagune e sulle spiagge della Polinesia Francese. Nello specifico, la produzione ha girato le scene subacquee e le escursioni in barca nelle acque di Papeete, mentre invece ha ricreato gli interni in studio, nello Utah.

Trama del film Innamorarsi a Tahiti

Analizzando la trama, la storia si concentra su Brielle, interpretata da Tatum Chiniquy, una giovane che organizza gite in barca a Tahiti e, allo stesso tempo, si prende cura del padre disabile. Nel tempo libero, inoltre, esplora i fondali marini alla ricerca di oggetti smarriti da restituire ai legittimi proprietari. Un giorno, infatti, trova un anello appartenente a Marcus, un militare in congedo. Di conseguenza, i due si incontrano e cominciano a trascorrere del tempo insieme, tra escursioni, confidenze e momenti con la famiglia di Brielle. Pertanto, il legame tra loro cresce, ma entrambi devono affrontare le proprie paure e responsabilità prima di potersi lasciare andare all’amore.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Marcus decide di restare a Tahiti, rinunciando a un importante incarico militare per poter stare con Brielle. Lei, a sua volta, dopo aver superato il senso di colpa per aver lasciato il padre da solo, accetta di vivere il suo sogno e parte per un viaggio in barca a vela con Marcus. In definitiva, il racconto si chiude con una scena romantica al tramonto, tra le acque cristalline della Polinesia Francese.

Cast completo del film Innamorarsi a Tahiti

Per concludere, il cast riunisce attori emergenti e volti noti del circuito indipendente americano, in una storia che valorizza sia i paesaggi sia i sentimenti.