US Palmese film Sky Cinema Uno
Film commedia

US Palmese film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema Uno

Angela Grimaldi
9 Settembre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

US Palmese è il film di genere commedia sportiva italiana del 2025, che i Manetti Bros dirigono e che andrà in onda su Sky Cinema Uno il 9 settembre 2025 alle 21:15. In particolare, questa pellicola racconta con ironia e cuore il riscatto di un calciatore caduto in disgrazia, il tutto ambientato nella pittoresca cittadina calabrese di Palmi.

Il protagonista Etienne Morville (Rocco Papaleo) con la maglia della US Palmese, in una scena del film.

Regia, produzione e protagonisti del film US Palmese

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo i Manetti Bros., noti per il loro stile pop e dinamico. Invece, Mompracem, in collaborazione con Sky Studios e Rai Cinema, cura la produzione. Inoltre, a guidare il cast in questa storia che mescola sport, comicità e riscatto sociale, ambientata in Calabria, ci sono Rocco Papaleo, Giorgia Arena, Francesco Di Leva e Giuseppe Zeno.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione principalmente a Palmi, in Calabria, effettuando riprese anche a Reggio Calabria e Roma. Di conseguenza, le location calabresi offrono scorci autentici e suggestivi, perfetti per raccontare la vita di provincia e il mondo del calcio dilettantistico.

Uno scorcio della cittadina di Palmi, in Calabria, una delle location principali del lungometraggio.

Trama del film US Palmese

Analizzando la trama, la storia si concentra su Etienne Morville, un’ex promessa del calcio francese che il Milan allontana a causa del suo carattere ingestibile. Di conseguenza, in piena crisi, riceve una proposta assurda: giocare per la US Palmese, una squadra dilettantistica di Palmi, in Calabria. Pertanto, tra allenamenti improbabili, tifosi appassionati e una comunità che lo accoglie con diffidenza, Etienne scopre un nuovo modo di vivere sia il calcio sia la vita. In definitiva, questa opera si presenta come una riflessione leggera ma profonda sul fallimento, la rinascita e il valore delle seconde possibilità.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Etienne guida la US Palmese verso una storica promozione, ma, a sorpresa, rifiuta un’offerta da una squadra di Serie A per restare a Palmi. A questo punto, la sua trasformazione è completa: da divo arrogante a uomo consapevole. In conclusione, il racconto si chiude con una grande festa di paese, dove il calcio e la comunità si fondono in un abbraccio collettivo.

Una scena tratta dal finale della pellicola, con la squadra della US Palmese che festeggia la vittoria.

Cast completo del film US Palmese

Per concludere, il cast riunisce volti noti del cinema italiano e giovani promesse, in ruoli divertenti e toccanti.

  • Rocco Papaleo: Etienne Morville
  • Giorgia Arena: Teresa
  • Francesco Di Leva: Mister Rocco
  • Giuseppe Zeno: Presidente della Palmese
  • Antonio Catania: Sindaco
  • Ludovica Martino: Giornalista sportiva
  • Nino Frassica: Barista
  • Simone Liberati: Capitano della squadra
  • Anna Ferzetti: Ex moglie di Etienne
  • Massimiliano Gallo: Procuratore

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Angela Grimaldi

Giornalista esperta delle arti dello spettacolo. Alla continua ricerca del filo rosso che unisce il grande e il piccoolo schermo.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.