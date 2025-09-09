US Palmese è il film di genere commedia sportiva italiana del 2025, che i Manetti Bros dirigono e che andrà in onda su Sky Cinema Uno il 9 settembre 2025 alle 21:15. In particolare, questa pellicola racconta con ironia e cuore il riscatto di un calciatore caduto in disgrazia, il tutto ambientato nella pittoresca cittadina calabrese di Palmi.

Regia, produzione e protagonisti del film US Palmese

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo i Manetti Bros., noti per il loro stile pop e dinamico. Invece, Mompracem, in collaborazione con Sky Studios e Rai Cinema, cura la produzione. Inoltre, a guidare il cast in questa storia che mescola sport, comicità e riscatto sociale, ambientata in Calabria, ci sono Rocco Papaleo, Giorgia Arena, Francesco Di Leva e Giuseppe Zeno.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione principalmente a Palmi, in Calabria, effettuando riprese anche a Reggio Calabria e Roma. Di conseguenza, le location calabresi offrono scorci autentici e suggestivi, perfetti per raccontare la vita di provincia e il mondo del calcio dilettantistico.

Trama del film US Palmese

Analizzando la trama, la storia si concentra su Etienne Morville, un’ex promessa del calcio francese che il Milan allontana a causa del suo carattere ingestibile. Di conseguenza, in piena crisi, riceve una proposta assurda: giocare per la US Palmese, una squadra dilettantistica di Palmi, in Calabria. Pertanto, tra allenamenti improbabili, tifosi appassionati e una comunità che lo accoglie con diffidenza, Etienne scopre un nuovo modo di vivere sia il calcio sia la vita. In definitiva, questa opera si presenta come una riflessione leggera ma profonda sul fallimento, la rinascita e il valore delle seconde possibilità.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Etienne guida la US Palmese verso una storica promozione, ma, a sorpresa, rifiuta un’offerta da una squadra di Serie A per restare a Palmi. A questo punto, la sua trasformazione è completa: da divo arrogante a uomo consapevole. In conclusione, il racconto si chiude con una grande festa di paese, dove il calcio e la comunità si fondono in un abbraccio collettivo.

Cast completo del film US Palmese

Per concludere, il cast riunisce volti noti del cinema italiano e giovani promesse, in ruoli divertenti e toccanti.