Si svolgono martedì 10 e mercoledì 11 agosto le due puntate de Il Torneo dei Campioni di Sarabanda. Il celebre quiz musicale è trasmesso su Italia 1, in prima serata.

Sarabanda Il Torneo dei Campioni, la sfida fra i campioni più vincenti dell’edizione estiva

Al timone di Sarabanda, anche ne Il Torneo dei Campioni, torna Enrico Papi. Il format, realizzato dalla Banijay Italia, è proposto non solo in televisione, ma anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.

L’obiettivo del programma è quello di far sfidare, fra loro, i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente edizione estiva del quiz show, trasmessa a luglio e agosto nel preserale di Canale 5.

Nei due appuntamenti, visibili come già detto il 10 e l’11 settembre, tornano tutti i giochi cult della trasmissione, fra cui la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30. Al termine delle sfide rimangono in gioco solamente due finalisti, che si contendono il trofeo ed il montepremi finale, pari a 100 mila euro. Per vincerlo occorre vincere un inedito gioco finale, chiamato 10×60.

Sarabanda Il Torneo dei Campioni, chi sono i concorrenti

Ne Il Torneo dei Campioni di Sarabanda si fronteggiano cinque concorrenti. Il più giovane è Giuliano Vacca: primo campione dell’edizione estiva, ha 23 anni, fa il giornalista pubblicista ed ha una grande passione per Bon Jovi.

Spazio, poi, al favorito Marco Briano, 26enne di Savona. Fa il revisore contabile, gioca a scacchi (passione dalla quale è arrivato il soprannome Scacco Matto) ed è stato l’unico campione stagionale a vincere il jackpot, pari a 126 mila euro.

Altro protagonista è il 27enne Francesco Gruosso. Originario di Aversa, fa il raccoglitore ecologico, ama l’astrologia e con le 17 puntate disputate è il campione rimasto più a lungo nel format.

Ne Il Torneo dei Campioni di Sarabanda arriva Ilaria Sambinello. Ha 37 anni, fa l’impiegata amministrativa a Milano ed è una grande conoscitrice della discografia dei Beatles.

Infine, Enrico Papi accoglie Francesco Blasetti. Medico oculista di Chiari, ha 44 anni ed è diplomato al pianoforte.

Dopo la cancellazione dal preserale di Canale 5, il programma torna su Italia 1

Grazie ad Il Torneo dei Campioni, dunque, Sarabanda torna in onda dopo qualche settimana dalla cancellazione dalla fascia del preserale di Canale 5. Il 31 agosto, infatti, Enrico Papi ha salutato il pubblico della rete ammiraglia, per lasciare spazio ad Avanti un Altro. Il Biscione, ora, ripropone lo show, ma in prima serata su Italia 1, dove era già andato in onda, seppur nella versione Celebrity, fra maggio e luglio.